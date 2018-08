"Queen of Soul" schrieb mit Hits wie "Respect" Musikgeschichte.

Die Soul-Legende Aretha Franklin ist tot. Die Sängerin sei im Alter von 76 Jahren gestorben, wie ihre Medienvertreterin Gwendolyn Quinn der Nachrichtenagentur AP mitteilte. Bei Franklin, die in ihrer jahrzehntelangen Karriere 18 Grammys gewann, war im Jahr 2010 Krebs diagnostiziert worden. In den vergangenen Tagen hatte sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert.

Aretha Franklin - Respect [1967] (Original Version) © Video: TatanBrown

Angehörige und Freunde wachten in ihrem Haus in Detroit am Krankenbett der "Queen of Soul". In einer Erklärung schrieb die Familie von Franklin: "In einem der dunkelsten Momente unseres Lebens sind wir nicht in der Lage, die richtigen Worte zu finden, um den Schmerz in unserem Herzen auszudrücken. Wir haben die Matriarchin und den Fels unserer Familie verloren."

Franklin wurde durch Hits wie "Respect", "Think" und "Chain of Fools" weltberühmt. Der letzte öffentliche Auftritt der "Queen of Soul" war im August 2017 in Philadelphia.