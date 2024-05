Polyamorie oder Lieben ohne Lügen und Heimlichkeiten

Ein paar Jahre hatten Sven und Mario es mit einer offenen Beziehung probiert, sprich: Jeder konnte sexuelle Kontakte haben, während sie als Paar in emotionaler Monogamie lebten. Inzwischen sind sie beide über ihr Hinübergleiten in ein Polysystem sehr glücklich und wollen es auch in Zukunft weiter so leben: „Ich hatte die Polyamorie gar nicht so auf dem Schirm, aber für Mario war es wichtig. Was nicht immer für alle Außenstehende leicht zu akzeptieren ist. Denn, so denken manche, wenn man schon schwul ist, sollte man sich dann doch wenigstens in seinem Beziehungsleben den heterosexuellen Normen anpassen“, erzählt Sven: „Auch da orte ich noch immer eine gewisse Queer-Feindlichkeit.“

„Warum sollte man das, was man liebt, loslassen und sich von einem Menschen trennen, nur wenn man jemand anderen getroffen hat, mit dem man auch verbunden sein möchte“, stellt Mario eine für ihn rein rhetorische Frage. Schon früh wusste er, dass das Exklusivitätsprinzip der Monogamie ihn nicht glücklich macht: „Diese Paradigmen, auf denen Monogamie basiert, haben für mich einfach nicht gepasst. Aber jeder soll so leben, wie es ihm gefällt. Durch Polyamorie habe ich gelernt, dass es viel mehr Wege gibt, Partnerschaften zu gestalten und gemeinsame Ziele zu entwickeln als den klassischen „relationship escalator“ mit Zusammenziehen, Heiraten, Kinderkriegen. Mit diversen Partnern kann man so unterschiedlichen Wünschen nachgehen.“

Die wichtigsten Voraussetzungen für ein Funktionieren, da sind sich alle einig, mit denen profil für diese Geschichte gesprochen hat, sind Gesprächsbereitschaft, Offenheit und Vertrauen. Keine Lügen, keine Heimlichkeiten, keine Vertuschungen. Was das Kränkungspotenzial drastisch minimiert. Denn nichts schmerzt so sehr, wie von einem Menschen, dem man vertraut, hintergangen zu werden. Nach uneingelösten oder überzogenen Erwartungen ist die Enttäuschung oder Kränkung durch Lügen, Betrug und Heimlichkeiten das häufigste Motiv, das Beziehungen scheitern lässt. „Ich habe mich noch nie so sicher und geborgen gefühlt wie in meiner aktuellen Polybeziehung“, erzählt der 25-jährige Student Elias, der sich als „trans-maskulin“ einordnet, „keine Verlassens- ängste, keine Einschränkungen, wie ich sie bei den Eltern meiner Partner erlebt habe.“ Die Versprechungen, die mit Monogamie im traditionellen Verständnis einhergehen (wie Sicherheit und Treue), werden „beim Einschlagen der brutalen Realität“ ebenso oft in den Wind geschlagen.

Im Gegensatz zu manchen offenen Beziehungen, in denen nach dem sogenannten „Don’t-ask-don’t-tell“-Prinzip, also der Ausblendung aller anderenBegegnungen, gelebt wird, ist, so die Definition des Oxford-Wörterbuchs,Polyamorie „die Praxis, der Zustand oder die Fähigkeit, mehr als eine liebevolle sexuelle Beziehung zur gleichen Zeit zu führen, mit vollem Wissen und Einverständnis der beteiligten Partner“. In Polykreisen läuft das Lebensmodell auch unter dem Begriff „ethische Nichtmonogamie“.