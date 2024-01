Bildenden-Rektor Hartle über Nahost-Debatten: „Hier herrscht kein Harmonismus“

Wir haben etliche Programme und Strukturen, die darauf direkt oder indirekt reagieren. Antisemitismus ist an dieser Uni kein fremdes Thema. Die Nazi-Vergangenheit der Akademie der bildenden Künste Wien beschäftigt uns regelmäßig, insofern ist das Thema hier sehr präsent. Die Diskurssituation ist durchaus sensibilisiert. Wir haben ein sehr lebendiges antidiskriminatorisches Bewusstsein, das verschiedene Formen von Diskriminierung vermittelt und damit auch einer Tendenz entgegenarbeitet, die ich für sehr gefährlich halte: dass die verschiedenen Diskriminierungsformen gegeneinander ausgespielt werden – etwa Antisemitismus und Antiislamismus. Wir sind also nicht ganz unvorbereitet, und ich freue mich darüber, dass ich mir sicher sein kann, dass die Lehrenden bei diesen Themen sehr sensibel und empathisch vorgehen. Aber dann gibt es natürlich auch aktivistische Augenblicke, in denen etwas schiefgehen kann. Die sind nicht kontrollierbar.

Eine der Hauptaufgaben einer Kunstuniversität besteht darin, jede Form von ideologischer Vereinfachung zum Zwecke der Entlastung zu dekonstruieren. Das gilt auch in diesem Fall: Die Entlastung, mit dem Nahostkonflikt auf eine vereinfachte Art umzugehen, indem man eine pauschale Theorie auf ihn überträgt und damit die ungesicherte eigene Position verfestigt, muss kritisiert werden. Vergleichbare Entlastungsstrukturen gehen heute aber auf anderer Seite relativ unkritisiert durch. In Deutschland schreiben die „Welt“ und die „Bild“-Zeitung: „Free Palestine“ ist das neue „Heil Hitler“. Darin ist ein hohes Ausmaß an Entlastungsleistung und eine höchst problematische Selbstbefreiung von historischer Schuld erkennbar. Ebenso sind es ideologische Entlastungsversuche, wenn die Kritik an kolonialen Gewaltverhältnissen und „postkoloniale Theorie“ pauschal dämonisiert werden oder wenn die Rechte von Palästinenserinnen und Palästinensern nun pauschal bestritten werden, weil es auch terroristische palästinensische Organisationen gibt, die von Vernichtungsideologien beseelt sind. Mir fallen noch mehr Entlastungsversuche ein, die im Moment wirksam sind …

Es gibt einen starken Drang des Kunstfelds, über den Tellerrand des Eurozentrismus hinauszuschauen und damit indirekt und symbolisch die kolonialen Gewaltverhältnisse, die der kulturellen Repräsentation vorausgehen, zu thematisieren. So weit, so unproblematisch.

„Dekolonisierung“ ist eine der deklarierten Leitlinien der Akademie – was bedeutet dieses Schlagwort an einer Wiener Hochschule konkret?

Die Debatte über postkoloniale Theoriebildung wird wohl auch von rechten Akteuren befeuert, die begeistert verfolgen, wie sich die Linke bei dem Thema selbst zerlegt.

Johan Hartle

Allerdings. Es ist eine unglaublich wichtige Frage, wie wir auf die Diskursstruktur reagieren können, ohne die aktuelle Win-win-Situation für Rechtspopulisten zu bestätigen. Wir müssen aus diesen Dilemmata ausbrechen und genau solche ideologischen Vereinfachungsstrukturen thematisieren. Die derzeitigen Schrecken in Nahost taugen nicht dazu, um sich selbst geschichtspolitisch reinzuwaschen.

Es wurde der Akademie in der jüngeren Vergangenheit der Vorwurf gemacht, es sich bei diesem heiklen Thema zu einfach zu machen: Drei geplante Vorträge wurden kurzfristig abgesagt, wohl weil sie im Hinblick auf den Nahostkonflikt problematisch erschienen. Manche Studierenden warfen Ihnen daraufhin Zensur vor.

Johan Hartle

Es handelt sich um drei sehr spezifische Situationen. Teilweise ging es um die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, teilweise um das Abwägen von unterschiedlichen Interessenslagen und auch um den Wunsch der Vortragenden selbst, und natürlich sind auch immer Folgeschäden zu kalkulieren. Insofern ist es etwas komplexer, als es dargestellt wurde. Aber wenn Sie mich fragen, ob ich die derzeit grassierende „Cancel Culture“ – unter anderem für dissidente Jüdinnen und Juden – für gerechtfertigt halte, dann lautet die Antwort: nein.

Bleiben wir beim konkreten Beispiel: Der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis war von der Akademie, dem Bruno-Kreisky-Forum und dem Institut für Politikwissenschaften der Uni Wien eingeladen, über sein neues Buch „Technofeudalism“ zu sprechen. Dieser Auftritt wurde sehr kurzfristig „verschoben“, nachdem Varoufakis sich öffentlich geweigert hatte, den Hamas-Angriff zu verurteilen.

Johan Hartle

Dieser Vortrag hätte eine Woche nach den Angriffen des 7. Oktober stattgefunden, und die Einschätzung hat sich dadurch nachhaltig verändert. Es hat in der Situation nicht mehr gepasst. Ansonsten vertrete ich die Position, dass es einen großen Unterschied macht, ob man eine bestimmte Position einer Person kritisiert oder eine Person per se für unmöglich hält und sich deswegen nicht mehr mit ihrem Werk beschäftigen kann.

Varoufakis hätte in Wien ja eben gar nicht über den Nahostkonflikt sprechen sollen.

Johan Hartle

Das ist richtig. Wir hatten ihn auch sicher nicht eingeladen, um darüber zu sprechen. Im Oktober ist dann die Diskussion um ihn, der sehr problematische Äußerungen zum Terror der Hamas gemacht hat, eskaliert. Vor diesem Hintergrund wurde es nicht für sinnvoll gehalten, die Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt durchzuführen.

Gerade Künstler waren und sind oft provokant um der Provokation willen, bisweilen auch mit Feuereifer auf dem politischen Holzweg. Man hat das Gefühl, für diese Art von Dissidenz ist heute kein Platz mehr.

Johan Hartle

Ich kann nachvollziehen, was Sie beschreiben. Ich beobachte diese Entwicklung selbst mit Besorgnis, zumal ich in genau in diesem Spannungsfeld zu arbeiten habe. Ja, es gibt eine Verengung des Diskursraumes. Wir haben es mit einem Grundkonflikt liberaler Demokratie zu tun. Die Frage ist, wie weit kontroverse Diskurse sinnvoll sind und wo strukturelle, fundamentale Grenzen dessen, was sagbar sein soll, gesetzt werden müssen. Im Moment haben wir eine sehr rigide Auffassung von diesen Verhältnissen. Ich bedaure das für die gute Tradition des Liberalismus sehr. Aber ich bin auch selbst in einer Position, in der ich Sensibilitäten und mögliche Eskalationen sehr gut nachvollziehen kann und als Rektor darauf reagieren muss – unter anderem, um die Akademie zu schützen.

Wäre es nicht auch eine Aufgabe einer Universität, einen Safe Space zu schaffen für anstößige Meinungen?

Johan Hartle

Wir haben ja durchaus Kontroversen am Haus. Hier herrscht kein Harmonismus. Die Diskurse, die wir angesprochen haben, verlaufen nicht im Einklang. Es gibt auch geschützte Räume für Protest und eine prinzipielle Unterstützung von Protestkulturen. Wir haben uns anders verhalten als manche anderen Universitäten, auch was unsere Dialogbereitschaft mit Protestierenden angeht. Ansonsten arbeiten wir tatsächlich daran, Ambivalenzen auszuhalten und uns dahingehend gewissermaßen zu trainieren. Allerdings haben wir an der Akademie auch eine sehr hohe Sensibilität für verschiedene Diskriminierungsfragen, und es ist mir nicht nachvollziehbar, warum man dahinter wieder zurückfallen sollte.