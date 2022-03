Blowjobs und Katzen-Videos, das ist Multitasking!

„Gott, soll ich dir einen blasen?“, fragt Amy Schumer in der voll besetzten Konzerthalle. Das Publikum ist begeistert. Tausendfaches Gejohle. Leider kann Schumer bei Gott nicht landen. Der meint nur: „Nein danke, ich bin schwul.“ Dabei habe sie schon in ihrer Highschool-Zeit Blowjobs wie „Handshakes“ verteilt. Und – falls es irgendjemand interessiert – sie habe inzwischen eine „richtig gute Beziehung“ zu ihrer Vagina. Nahezu jeder sei dort willkommen. Außerdem riecht sie irgendwie gut: „Eigentlich wie ein liebes Tier auf einem Bauernhof. Nicht wie ein verstörtes Lama, sondern wie ein Zicklein aus der Streichelzoo-Abteilung.“



Die New Yorkerin Amy Schumer, 40, ist die Queen der Tabulosigkeit und hat es mit Scherzen über ihren nach der Schwangerschaft geschädigten Uterus, ihr Gewicht („Niemand checkte, dass ich schwanger war!“), alkoholbedingte Blackouts, Sex mit Minderjährigen und die Geruchsnote ihrer Vagina („Heute müssen die alle wie ein Weihnachtsbaum riechen, was ich schade finde“) zu einem Jahreseinkommen von konservativ geschätzten 37 Millionen Dollar gebracht.



Zuletzt wurde sie – zusammen mit ihren afroamerikanischen Schauspielkolleginnen Regina Hall und Wanda Sykes – auserkoren, die heurigen Oscars zu moderieren. Ein längst fälliges Zeichen dafür, dass der Diversitätsgedanke der Generation „Woke“ mit stattlicher Verzögerung nun doch im Altherren-Club der „Academy“ angekommen ist. Abgesehen von den Engagements von Whoopi Goldberg und Ellen DeGeneres war das Geschlechterverhältnis unter den Gastgebern der Trophäen-Schau bislang desaströs.



Amy Schumer, das „White Trash“-Mädchen aus Long Island (so ihre Selbstdefinition), hat die gläserne Decke der männerdominierten Comedy, die vermögensmäßig von Jerry Seinfeld und Kevin Hart (der wegen homophober Tweets den Oscar-Job 2018 verlor) angeführt wird, durchbrochen. Sie produziert, schreibt, spielt, tourt durch die Hallen, und Hollywood frisst ihr aus der Hand. Im deutschsprachigen Raum wäre die (vor allem auch gegen sich selbst) brutal schonungslose Comedy der Amy Schumer zumindest im Fernsehen undenkbar.