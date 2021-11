Toxische Pommes: So funktioniert gesellschaftskritische Comedy auf TikTok

profil: Viel läuft bei dir auch unter dem Format „ÖsterreicherInnen versus AusländerInnen“. Welche Rolle spielt dabei deine eigene Biografie?

Toxische Pommes: Die meisten Erlebnisse, die ich in den Videos aufgreife, sind mir in der einen oder anderen Form so widerfahren.

profil: Wie schaffst du es, rassistische und sexistische Ressentiments nicht nur zu reproduzieren, sondern pointiert zu hinterfragen?

Toxische Pommes: Ich versuche, die Charaktere subtil als problematisch darzustellen, indem ich bestimmte Eigenschaften überzeichne. Ich sage nicht dezidiert, was gut und was böse ist – so einfach ist das selten. Ich versuche, das Videomaterial für sich selbst sprechen zu lassen und die Absurdität bestimmter Situationen für die Beobachterinnen und Beobachter ohne große Erklärungen greifbar zu machen.