brodnig: Gefällt mir, Omi!

Wir Millenials (das sind die Jahrgänge 1981 bis 1996) können natürlich versuchen, bewusst junge Kanäle zu nutzen: Zum Beispiel können wir witzige Videos auf TikTok ansehen und kommentieren – und so der Jugendkultur irgendwie nahe zu bleiben. Jedoch kann es sein, dass man selbst dabei wieder verrät, wie alt man schon ist. Wer jung wirken will, sollte zum Beispiel nicht das tränenlachende Emoji (😂) verwenden – eine Analyse der Website Emojipedia.org ergab, dass dieser Smiley auf TikTok ziemlich out ist. Wer dieses Symbol verwendet, zeigt damit womöglich, dass er oder sie noch ein Internet kannte, das über 56k-Modems lief. Stattdessen kann man angeblich das weinende Emoji (😭) verwenden, wenn man etwas lustig findet – oder andere starke Emotionen spürt.

Ich weiß, dass wir Millenials für ältere Menschen noch vergleichsweise jung wirken mögen: Die traurige Realität ist aber, in Internet-Jahren ist man eine Omi, wenn man die 30 überschritten hat.