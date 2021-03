Bücher über Grenzen: Hier und da

Zwei neue Bücher verhandeln diesen heiklen Gegenstand aus gründlich unterschiedlichen Perspektiven. Der Berliner Althistoriker Alexander Demandt unternimmt in seinem Großwerk „Grenzen. Geschichte und Gegenwart“ eine Reise, die bei der Erfindung des Menschen beginnt und bei den Grenzschließungen aufgrund von Corona endet und dazwischen wenig auslässt, was in dem Zusammenhang auszulassen wäre.

Demandt informiert über die Grenzen des biblischen Paradieses, über das Zustandekommen des römischen Limes und der Chinesischen Mauer, erläutert die Frage, wo die Zeit endet und der Kosmos und was das alles ganz prinzipiell über den Menschen aussagt. Das ist in erstaunlich vielerlei Hinsicht lehrreich – und trotzdem lachen da die Sumpfrohrsänger. Mit einem Reisegewicht von nur 13 Gramm pendeln diese famosen Sperlingsvögel jährlich bis zu 25.000 Kilometer zwischen ihren Brutstätten in Europa und dem Winterurlaub in Südafrika, spielen dort kein Golf, überschreiten aber doch alle möglichen Grenzen und überwinden insgesamt unvorstellbare Distanzen.