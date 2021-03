brodnig: BookTok, das beste TikTok

Neulich fiel mir etwas auf: In den vergangenen Monaten habe ich extrem viele Bücher gelesen. Mir scheint, je mehr mir die Pandemie zu schaffen macht und ich die Kontakteinschränkungen belastend finde, desto mehr ziehe ich mich in die ereignisreichen Welten zurück, die Romane bieten. Im Roman (zumindest in jenen, die ich lese) gibt es keine Pandemie. Menschen können weiterhin ins Kaffeehaus gehen, Leute treffen, und natürlich außergewöhnliche Dinge erleben. Ich persönlich bin mittlerweile der Ansicht: In Zeiten der Isolation, die das Coronavirus notwendig macht, ist das gute alte Buch das perfekte Ablenkungsmittel. Denn wenn man tief in ein Buch versunken ist, dann blendet man den Rest der Welt ziemlich aus – dieser Zustand der Weltvergessenheit ist umso positiver in einer belastenden Krisenzeit. Auch die „Wall Street Journal“-Kolumnistin Elizabeth Bernstein hielt neulich fest: Lesen hat einen therapeutischen Wert. „Bücher können uns ablenken und helfen, das eigene gedankliche Geschnatter zu reduzieren.“