Scheinwelt Instagram: Celeste Barber parodiert die Stars

Perfekte Posen, durchtrainierte Körper und eine große Portion Geltungsdrang. So lächeln uns A- bis D-Promis aus ihren allzu perfekten Instagram-Posts entgegen. An einem schlechten Tag könnte man in Versuchung geraten, sich damit zu vergleichen, doch zum Glück gibt es Celeste Barber. Seit einem Jahr stellt sie Instagram-Fotos der Reichen und Schönen nach, mit viel Ironie, wenig Eitelkeit und mittlerweile einer halben Million Fans.