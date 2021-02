cellulitesaturday: Für mehr Akzeptanz der Dellen

Kenzie Brenna, kanadische Aktivistin für ein positives Körperbild, rief den Hashtag #cellulitesaturday ins Leben. Sie will damit klarmachen, dass Cellulite bei den verschiedensten Frauen auftaucht. Ihr Erscheinen hat oft nichts mit dem eigenen Gewicht, dem Körperbau oder der Ernährung zu tun: Die Kollagenfasern in der weiblichen Haut sind im Gegensatz zur männlichen parallel angeordnet. Dadurch können sich Fettzellen leichter an die Oberfläche quetschen. Wie ausgeprägt die "Orangenhaut" ist, hängt von genetischen Faktoren ab, kann aber von Übergewicht, Rauchen und Bewegungsmangel beeinflusst werden. Cellulite hat keinen Krankheitswert, sie ist vor allem ein kosmetisches "Problem" (im Gegensatz zur Entzündung "Cellulitis").