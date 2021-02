Charlotte Roche: "Für einen guten Witz verkaufe ich meine Familie“

profil: Menschen werden in Bussen durch Europa kutschiert und an den Grenzen mit Tränengas empfangen: In der Flüchtlingskrise ist die Würde des Menschen wieder antastbar … Roche: … und in Deutschland brennen Flüchtlingsheime. Ich bin keine Deutsche, ich muss mich aber für das Land, in dem ich wohne, zutiefst schämen. Dass nun auch noch Quoten und Verteilungsschlüssel Familien, die vor dem Krieg in Syrien flüchten mussten, auseinanderreißen sollen, ist inakzeptabel und unmenschlich. Es ist unsere Pflicht, für die Flüchtlinge so viel Geld wie möglich auszugeben und so viele Menschen, wie es nur geht, aufzunehmen.