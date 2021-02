profil: Liz Taylor und Richard Burton waren das Paradebeispiel für eine Konstellation, wo der Streit auch die erotische Funktion eines Vorspiels hatte.

Wardetzki: Es gibt natürlich solche, die Bindungsprobleme haben und nicht in der Lage sind, anders Intimität zu ertragen als in der Sexualität. Nähe ist für manche hoch bedrohlich. Aus Angst vor echter Nähe leben diese Menschen dann Intimität nur auf der Sexschiene aus.



profil: Dann gibt es natürlich auch Paare, die nur aus Harmonie und Symbiose bestehen. Ihre Kollegin Julia Onken nennt das "mumifizierte Partnerseelen".

Wardetzki: Wenn die Leute damit zufrieden sind, maße ich mir nicht an, darüber ein Urteil zu fällen. In einer Therapie müsste man dann vielleicht herausfinden, welche Funktion diese Form von Symbiose hat.



profil: Sie sind Spezialistin für Narzissmus und seine Auswirkungen in Partnerschaften. Kann man genderspezifische Merkmale im Narzissmus verorten?

Wardetzki: Natürlich gibt es von Narzissmus Tausende Varianten. Wir haben ja alle eine narzisstische Struktur. Das "Trump'sche" Element, also dieses Großspurige, Grandiose, sich arrogant in den Vordergrund zu schieben, das tritt weitaus häufiger bei Männern auf. Frauen neigen eher zum Komplementärnarzissmus, das heißt, sie wollen ein idealisiertes Selbst beim anderen entlehnen, den sie für grandios halten. Sie sind zwar auch narzisstisch strukturiert, fallen aber in dieser Eigenschaft nicht auf. Durch den tollen Partner stehen sie dann auch im Rampenlicht und bekommen von dessen Grandiosität ein Stückchen ab.