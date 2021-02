Das ABC der Desinformation

"Bot" ist die Kurzform für das englische "Robot". Bots erfüllen automatisiert bestimmte Aufgaben. Eine häufige Anwendung ist der "Chat-Bot", der zum Beispiel Kunden einer Firma einfache Fragen via Chat beantworten kann. Auch in sozialen Medien können Bots eine sinnvolle Funktion haben, zum Beispiel mit ihrem Profil alle Artikel zu einem bestimmten Thema auf Twitter zu posten. Natürlich kann man sie aber auch missbrauchen, um zum Beispiel bestimmte Fake-News zu verbreiten, um die Posts von Fake-Profilen zu liken und ihnen so Glaubwürdigkeit zu verleihen oder um einen Hashtag populär zu machen. Man kann auch mehrere Bots zu einem Bot-Netzwerk zusammenschließen und sie gemeinsam agieren lassen. So kann eine Person Tausende Accounts steuern.