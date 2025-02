„Das Drittl“: Ein junges Gastro-Projekt kocht in Wien groß auf

Ein Germknödel (Bild ganz oben) ist vor diesem Hintergrund nicht das Erste, was einem in den Sinn kommt – ein bisschen altbacken-skihüttig eigentlich. Der flaumige, nicht süße Germteig bekommt es erwartbar mit Powidl zu tun, die koreanische scharfe Gewürzsauce Gochujang ist aber beigemengt – und das funktioniert prächtigst. Gefüllt wird die Dampfnudel dann noch mit Schweinsbauch, der drübergestreute Mohn darf nicht fehlen. Ein Highlight.

Genau so ein hipper Anachronismus zieht sich auch durch die gesamte Küchensprache des „Drittl“. Dabei handelt es sich strenggenommen um kein alleinstehendes Lokal, sondern um die von Dienstag bis Samstag geöffnete abendliche Bespielung der Bäckerei „Ährlich“. Immer um 17.30 Uhr übernimmt dort das aus den (sehr) jungen Gastronomen Elie Reboul, Luca Presser, David Rotmanov und Moritz Arthur Blank bestehende „Blue Lime Project“ den Holzbackofen. In Wiener Foodie-Kreisen ist das „Project“ bereits aufgefallen – im letzten Jahr beglückten sie im ehemaligen „Loup Garou“ den 7. Wiener Gemeindebezirk.

Nicht so recht begeistern kann das gewollt unspektakulär marinierte Beef Tatar (Bild oben). Es legt den Schwerpunkt auf Pfeffer und kommt auf einer für diese Belange jedenfalls zu dicken Scheibe Brot aus dem Holzofen. Die harte Rinde bereitet wenig Freude – die gebeizten Eierflocken verteilen sich über den ganzen Teller. Hidden Track: Die kleinen, frittierten Kapern sorgen für salzige Einschübe. Kann man mögen, ich tu es etwa zu einem Drittel.

Die Schwarzwurzel vollzieht dann, was der Knödel andeutete – sie schickt die Geschmacksknospen auf die Piste. Das Gemüse schmeckt so, wie es gute Käsespätzle tun würden, dank dem, so steht es in der Karte, „Stinkekäse Espuma von Jumi Käse“. Das grüne Öl entpuppt sich als Petersilien-Öl und sorgt für ein frisches Gegengewicht.