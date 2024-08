Das Fritz: Ein Besuch beim modernen Klassiker am Neusiedler See

„Der Neusiedler See: Ein See verschwindet“ stand im August 2022 am Cover dieses Magazins. Ein Jahr später, 2023, verschlug es mich dann an den See in die „Mole West“ – zwecks kulinarischer Pegelstandsmessung und auch um zu schauen, ob das Meer der Wiener eh noch da war. Damaliges Resümee: See noch vorhanden, „Mole West“ ebenfalls – beides eher nur durchschnittliche Euphorie erzeugend. Die „Mole“ erlitt inzwischen eine Insolvenz, zum Glück konnte der Betrieb aufrechterhalten werden.

Aber wie sieht es im Sommer 2024 aus? Nun: Der Neusiedler See ist auch heuer noch vorhanden. Es geht ihm sogar etwas besser als im letzten Jahr, und selbst wenn der Wasserstand (zu Redaktionsschluss 115,31 Meter über Adria) aufgrund der hohen Temperaturen derzeit schon wieder zurückgeht, sieht die Lage nicht so dramatisch wie in den vergangenen Jahren aus.