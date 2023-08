Die Mole West: Ein Besuch beim Klassiker am Neusiedler See

„Der Neusiedler See: Ein See verschwindet“ stand im August vergangenen Jahres am Cover dieses Magazins. Falls Sie es heuer noch nicht zum Meer der Wiener geschafft haben, nur so viel: Es ist noch vorhanden. So richtig prickelnd geht es dem See trotzdem nicht. Am vergangenen Donnerstag betrug der Wasserstand 115,11 Meter über Adria, was zwar leicht über dem Vorjahreswert, aber durchaus unter dem langjährigen Mittel liegt. Aufgrund des Regens im Frühjahr lief die Saison heuer immerhin wasserstandstechnisch nicht ganz so schlecht, wie man im letzten Jahr noch befürchten musste.

In der in Neusiedl am See gelegenen Mole West muss man sich über einen Besuchermangel so oder so keine Sorgen machen – das Publikum strömt seit der Eröffnung anno 2004 verlässlich und in großer Zahl herbei. Sehr hip, sehr angesagt, durchaus auch mit einem Hang zum Pseudo-Ibiza – das war (und ist) der Strandclub to be in der burgenländischen Bezirkshauptstadt. Im Jahre 2021 folgte dann eine Neuübernahme , und weil die Stadtflucht bei den Temperaturen der vergangenen Woche unausweichlich schien, bot sich eine Neuvermessung des kulinarischen Pegelstands an.

Das sanfte Rauschen des Neusiedler Sees hat eine ausgleichende Wirkung zum emsigen Treiben in der darüberliegenden Mole. Die Hütte, oder besser der Steg, ist brechend voll. Der Ausblick – wirklich traumhaft. Das Panorama verleitet zum Abschweifen, aber der Service ist so rasant, da ist kaum Spielraum für Unaufmerksamkeiten auf Gästeseite.