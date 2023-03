David Schalko: "Man kann auch in Vernunft ertrinken"

"Wir lassen uns gehen" heißt der Titel Ihres Erzählbands. Inzwischen ist vor allem in der Generation Z eine Art Gesundheitskult entstanden.

Man kann auch in Vernunft ertrinken. Überhaupt ist mir der Wunsch, ein berechenbares Leben zu führen, fremd. Man merkt ja auch, wie einfältig und humorlos viele Diskurse im Augenblick geführt werden. Die Gesellschaft versucht im Sinne der Algorithmen alles richtig zu machen. Was Algorithmen aber nie haben werden: die Lust, Blödsinn zu machen. Albern zu sein. Den Makel großartig zu finden. Dafür sind sie nicht programmiert. Wir hingegen programmieren uns in Erwartungen, die wir nicht erfüllen können. Humor ist auch eine Form der resignativen Klugheit. Eine intelligente Melancholie. Und Alkohol erhöht im Idealfall die Bereitschaft, die Schere Erwartung-Realität leicht nehmen zu können.

Wie würden Sie Ihren Trinkstil beschreiben?

Früher habe ich Genusstrinker verachtet. Heute denke ich mir: Man muss nicht bei jedem schlechten Glas Wein dabei sein. Im Prinzip gibt es ja zwei Arten des Trinkens. Das Wegtrinken und das Hertrinken. Wobei das Hertrinken vermutlich die gesündere Variante ist. Wenn man versucht, etwas mit Alkohol zu übertünchen oder zu verdrängen, ertränkt man sich am Ende nur selbst. Eine Schüchternheit oder eine Hemmung hingegen zu überwinden, ist ja nichts Schlechtes.