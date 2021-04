Den Österreichern steht Angriffsfußball

Gegen Slowenien und Nordmazedonien liefen acht Spieler aufs Feld, die von Red Bull-Style geprägt sind. Sie spielen in ihren Vereinen seit Jahren mutigen, aggressiven Pressingfußball. In der Nationalmannschaft aber agierten sie verstörend ängstlich und abwartend. „Bei Salzburg ist die Devise nach vorne zu pressen“, erklärte Teamspieler Xaver Schlager zuletzt, um in Richtung ÖFB anzufügen: „Andere Mannschaften lassen sich lieber zurückfallen und stehen sicher.“ Dessen Salzburger Mannschaftskollege Stefan Lainer betonte: „Ich kann in der Nationalmannschaft nicht spielen wie im Verein, damit würde der Trainer wohl nicht einverstanden sein, weil hier ein anderer Fußball gespielt wird. In Salzburg spielen wir Pressing, im Team muss man sich in der einen oder anderen Situation zurücknehmen und den Laden dicht halten.“ Von Erfolg gekrönt war das bislang nicht. In die EM-Qualifikation startete Österreich so schlecht wie seit 1992 nicht mehr: mit zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 2:5.