Der letzte Adolf Österreichs ist Kärntner

Diese Geschichte spielt in Kärnten – aber nicht ausschließlich. Im Bezirk Spittal an der Drau kamen 2016, wie im übrigen Bundesgebiet auch, vor allem Jonasse auf die Welt, ein paar Lukasse, sogar Daniels. Aber eben auch ein Adolf. Der (bislang) letzte des Landes.

Seit 1984 bereitet die Statistik Austria Meldungen von Standesämtern über vergebene Vornamen an Neugeborene, deren Mütter ihren Hauptsitz in Österreich haben, auf. Und noch nie gab es so lange keinen Adolf mehr, ganze sechs Jahre lang.

Vorne weg: Das mit den Namen ist in Österreich ausnahmsweise einmal gar nicht so kompliziert. Das Kind kommt und solange man es nicht Nutella oder Satan nennen will, ist eigentlich alles in Ordnung. Genauer definiert es das Personenstandsgesetz, laut ihm müssen Vornamen vor allem drei Dinge können: gebräuchlich sein, dem Geschlecht des Kindes nicht widersprechen (zumindest der erste) und dem Kindeswohl nicht schaden. Auf Nachfrage bei der Magistratsabteilung 63 in Wien, zuständig für Namensrecht, erfüllt der Name Adolf diese Voraussetzungen. Möchte man ihn nachträglich trotzdem ändern, muss man mit einer Gebühr von 600 Euro rechnen.

Seit 1984 wurden in Österreich 85 Kinder mit dem Namen Adolf geboren. Die meisten davon in Oberösterreich; den zweiten Platz teilen sich Niederösterreich, Kärnten und die Steiermark mit je 15 Nennungen. Und so ganz nebenbei, die wenigsten Adolfs gab es seit 1984 in Salzburg.