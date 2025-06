Die 2000er-Jahre erleben ein Revival. Aber Achtung: Es war nicht alles gut!

Mit September 2007 führten die ÖBB ein striktes Rauchverbot in allen ihren Zügen ein, schon drei Jahre vorher hatte der Weltfußballverband FIFA das Rauchen auf der Trainerbank endgültig verboten (auf dem Rasen war es zu der Zeit schon unüblich geworden). Bis der Nichtraucherschutz auch in österreichischen Gasthäusern ankam, sollte es zwar noch ein paar Jahre dauern (nämlich tatsächlich bis kurz vor Corona), aber es zeichnete sich doch schon Anfang des Jahrtausends klar ab, dass die Ära Tschick zu Ende ging.

Bis sie es doch nicht tat.

Es wird wieder geraucht, durchaus unverschämt und an höchster Stelle. Dies ist keine Anspielung auf einen hohen Amtsträger in der Wiener Hofburg, sondern meint die gegenwärtige Ausweitung der Raucherzone in der internationalen Popkultur. Im Streaming-Hit „The Bear“ mag das Gequalme noch milieubedingt gewesen sein (die Serie spielt im Gastgewerbe), in romantischen Komödien kommt die Zigarette dagegen schon deutlich unvermittelter daher. Aber sie kommt. Ganz aktuell etwa in der Hand von Dakota Johnson als einigermaßen verzweifelte Paartherapeutin und hochgradig aktive Raucherin in dem programmierten Sommerhit „Was ist Liebe wert – Materialists“.

Die Pop-Brats Charli xcx und Dua Lipa inhalieren ihren Hedonismus schon länger mit einer gesunden Portion Todesverachtung, aber auch bravere Popstars greifen ohne erkennbaren Imageverlust wieder zur Zigarette: Addison Rae singt übers Rauchen, Sabrina Carpenter zeigt im Video zu „Manchild“ vor, wie man das macht, und sogar Beyoncé heizt sich in ihrem aktuellen Tourprogramm auf offener Bühne eine an.

Das will etwas heißen. Und gewiss auch etwas bedeuten. Einerseits wird offenbar gerade heftig an einem Gegenentwurf zur polierten Insta-Welt der Beauty- und Healthcare-Influencer gestrickt. Die Yoga-Bubble könnte, wenn das so weitergeht, bald platzen. Und andererseits ist der neue Qualm wohl nur eine Variante einer größeren Bewegung, nämlich dem Revival einer lauteren, bunteren, deutlich weniger achtsamen Ära, wir sprechen natürlich von den frühen Nullerjahren.