Die beste Gans Wiens beim Gasthaus Stern

Einmal im Jahr ist es so weit: Ungefähr Anfang November findet die traditionelle Pilgerfahrt ins örtliche Wirtshaus statt, natürlich zwecks Einverleibung einer Martinigans. Dieses Ritual hat in den letzten Jahren aber einige Risse bekommen. Häufig findet man gar kein örtliches Wirtshaus mehr vor. Der Kostendruck auf die Wirte ist zu hoch geworden, die Gäste kommen nicht mehr, oder sie kommen, geben aber weniger aus. Aber auch den Gästen macht man es nicht immer leicht: Viele wollen oder können sich die Martinigans einfach nicht mehr leisten.

Mit immerhin 36 Euro schlägt ein Viertel Gans mit zwei Beilagen im Simmeringer Gasthaus Stern zu Buche. Es liegt in der Braunhubergasse unweit der Simmeringer Hauptstraße, wird von Christian Werner betrieben und soll sie mutmaßlich auftischen: die beste Gans der Stadt. Zumindest wurde mir das so von unbeteiligten Dritten in auffälliger Häufung berichtet.

Was man in diesem Gasthaus auf jeden Fall vorfinden wird, ist ein Service der Spitzenklasse. Wie lohnend es sein kann, mit offensichtlich perfekt ausgebildetem Fachpersonal zu arbeiten, wird im Stern besonders deutlich. Die unfassbar kompetente Serviererin und der unfassbar kompetente Servierer können wirklich jede Detailfrage des unwissenden Kritikers beantworten.

Das Lokal selbst ist schon sehr Simmeringer Gaststätte, strebt aber nach Höherem. Edle Weinflaschen stehen auf den Fensterbrettern, das Gedeck sagt: Wir sind hier schon ein bisschen besser.