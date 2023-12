Die drei ??? … und das verkaufte Fußballstadion

Die Investorengruppe hat sich als „Viola Investment GmbH“ konstituiert und teilt sich grob in zwei Hälften auf. Da sind zum einen Geschäftsleute, die der Austria seit Jahren nahestehen. Dazu zählen der Stahlhändler Karl Pisec, Milliardär Martin Schlaff und Selfmademan Raimund Harreither. Für die zweite Hälfte sorgte Jürgen Werner, Ex-Spielerberater und Ex-LASK-Funktionär. Kaum jemand hat den österreichischen Vereinsfußball in den vergangenen 20 Jahren so geprägt wie er. Der 62-jährige Oberösterreicher stieg bei den Wienern nicht nur selbst ein, sondern nahm Leute aus seinem Umfeld mit, darunter der Ex-Teamspieler Sebastian Prödl, der Spielerberater Andreas Sadlo und der Unternehmensberater Peter Kroha.

Am Rande des Kollapses holte man schließlich eine Investorengruppe an Bord – und verkaufte ihr im Frühjahr 2022 49,9 Prozent der Klubanteile. Mehr ist laut den Regularien der Bundesliga nicht erlaubt. Diese besagen, dass der „beherrschende Einfluss“ beim Verein und eben nicht bei einem Geldgeber liegen muss.

Recherchen legen nahe, dass die „Total London Commerce“ über verzweigte Verästelungen eine Tochter des Venture-Capital-Funds „Big Ideas Group“ ist. Dieser ist auch an der Adresse im Stadtteil Farringdon verzeichnet und bietet Unterstützung für Start-ups an. Zu seinen Kunden zählt, laut Website, auch eine gewisse „Austria Vienna“. Allerdings kommunizierten weder der Klub noch die „Viola Investment“ den Einstieg öffentlich. Auf eine profil-Anfrage zur „Total London Commerce“ erklärte der Klub: „Die Gesellschafter-Sphäre der Viola Investment GmbH beziehungsweise der Big Ideas Group steht nicht im Einflussbereich der FK Austria Wien AG.“

Parallel dazu ging die Investorengruppe eine Partnerschaft ein, die zumindest seltsam anmutet. Seit September hält die englische „Total London Commerce“ acht Prozent an der „Viola Investment“ und ist damit viertgrößter Anteilseigner in der Investorenriege. Wer sich hinter dieser Gesellschaft verbirgt, ist nicht so einfach herauszufinden. An der Meldeadresse in London sitzen laut britischem Firmenbuch noch 41 weitere Unternehmen, zwei Geschäftsführer haben diese Funktion bei einer Vielzahl der ansässigen Firmen inne.

Vorbild Bielefeld

Würden die Wiener weitermachen wie bisher, wäre die Insolvenz nur eine Frage der Zeit. Es muss ein Gamechanger her. Einen solchen verkündete Finanzvorstand Harald Zagiczek, er ist erst seit Oktober im Amt, vergangene Woche in mehreren Interviews: Der Verein erhofft sich einen Schuldenschnitt. Der größte Kreditgeber, die Bank Austria, soll auf einen substanziellen Teil der Verbindlichkeiten verzichten. Diese belaufen sich auf rund 45 Millionen Euro, 35 Millionen davon hat die Austria für die Stadionsanierung aufgenommen. Mit dem Schuldenschnitt würden auch die enormen Zinszahlungen entfallen, die den Klub aktuell –aufgrund der gestiegenen Zinsen – beinahe handlungsunfähig machen.

Der Verein könnte dann – das ist zweite Teil des neuen Masterplans – sein Stadion verkaufen. Mit den Einnahmen will er seine verbleibenden Schulden, jedenfalls einen großen Teil davon, tilgen. Wie realistisch das ist, lässt sich schwer beurteilen. Zu den laufenden Verhandlungen will der Verein nichts sagen, aus dem Umfeld ist zu vernehmen, dass man noch vor Weihnachten positive Neuigkeiten vermelden könnte. Vorbilder für ein derartiges Vorhaben gibt es nicht viele. In Österreich verkaufte der Zweitligist FC Lustenau 2003 sein Stadion an die Gemeinde und verhinderte so die Pleite – allerdings nur kurzfristig. 2013 gingen die Vorarlberger in Konkurs.

Orientieren könnte sich die Austria stattdessen an einem deutschen Traditionsklub: Auf rund 30 Millionen Euro beliefen sich die Verbindlichkeiten von Arminia Bielefeld im Jahr 2018. Banken, die Stadt und das Land Nordrhein-Westfahlen verzichteten auf Teile davon, ein lokales Investorenkonsortium kaufte daraufhin das Stadion (es ist mit einem Fassungsvermögen von 27.000 Zuschauern größer als die Generali Arena, allerdings nicht ganz so modern) und verhinderte die Insolvenz. Die Finanzkennzahlen haben sich seither stabilisiert, das Eigenkapital ist wieder positiv. Dabei half auch der Aufstieg in die deutsche Bundesliga 2020. Vom Sparkurs ließ dieser den Verein aber nicht abrücken, mittlerweile hat er Spuren hinterlassen: Im Sommer ist die Arminia in die 3. Liga abgestiegen und liegt dort aktuell im hinteren Tabellenmittelfeld.