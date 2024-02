Die Gasthaus-Genossenschaft: So schmeckt der Dorfwirt in der Buckligen Welt

Es gibt einfachere Aufgaben, als ein Wirtshaus am Land zu betreiben. Schmeckt es einmal nicht, macht das im Dorf sofort die Runde. Die Preise dürfen nicht zu hoch sein, die Portionen müssen dafür aber bitte üppig ausfallen. Personal? Frage nicht.

Es wird jedenfalls einen Grund gehabt haben, warum das Dorfgasthaus im niederösterreichischen Hochneukirchen-Gschaidt lange ohne Pächter dastand. Um nicht dauerhaft ohne Gastronomie leben zu müssen, hatte man in der 1600-Seelen-Gemeinde in der Buckligen Welt aber eine Idee: Man gründete eine Genossenschaft. Jeder und jede kann mit einem Beitrag von 150 Euro dabei sein, man könnte es auch „Crowd-funding“ nennen. Ein Ort leistet sich ein Wirtshaus. Mit den Genossenschaftsbeiträgen wurde die bestehende Gaststätte renoviert und ein Betreiber geholt. Der Gastronom Bernhard Heiss leitet seither s’Hutwisch, der Koch Helmut Spiess steht in der Küche.

Bei der Renovierung wurde auf örtliche Produzenten gesetzt und ein wirklich schönes ländliches und trotzdem modernes Gasthaus gezimmert – und eines, das offenbar bestens ankommt. An einem Mittwochabend Ende Jänner sind alle Tische besetzt. Ob das alles Menschen sind, die mitgezahlt haben?

Die Karte selbst geht kein Risiko ein: Man findet hier, was man in einem Landgasthaus auch suchen würde. Will heißen: Cordon bleu, Schweinsmedaillons, Schulterscherzl; für Vegetarier dürfte es zum Hauptgang vielleicht ein bisschen mehr sein als Käsespätzle und Senflinsen à la „Oma Inge“.