Kein Alkohol ist auch eine Lösung: Warum Junge abstinent sind

Kürzlich beim Maturaball stellte sich für Carina, 19, eine seltsame Situation ein. Für ein Instagram-Foto prosteten ihre Mitschüler samt Eltern einander mit Champagnergläsern zu. Das kam für Carina nicht infrage, sie lebt seit einem Jahr abstinent. Als sie auf der Suche nach einem antialkoholischen Getränk an die Bar ging, um nicht mit leeren Händen auf dem Bild zu stehen, drückte ihr der Barkeeper, mangels anderer Alternativen, eine Plastikflasche Coca-Cola in die Hand.

Es führt ein slippery slope vom Märzen über den Radler zum Hopfenkracherl, und immer mehr Menschen sind auf diesem Hang unterwegs. Gerade alkoholfreies Bier, einst allenfalls eine Notlösung für designated drivers, ist längst ein echter Wirtschaftsfaktor geworden. In München wurde im vergangenen Sommer sogar ein komplett alkoholfreier Biergarten eröffnet, weil der Hype um das Null-Prozent-Bier der Augustiner Privatbrauerei so enorm war. Auch die österreichische Brauwirtschaft verzeichnet – bei insgesamt stagnierendem Bierausstoß – ein klares Plus bei der alkoholfreien Ware. Im Vorjahr legte dieser Bereich um stattliche 8,4 Prozent zu (in handelsübliche Gebinde umgerechnet: ein Plus von fast fünf Millionen Krügerln).

Laut einer repräsentativen Schüler:innenbefragung (ESPAD 2025) hat sich zwischen 2007 und 2024 der Anteil der 14- bis 17-Jährigen, die noch nie Alkohol konsumiert haben, auf 18 Prozent vervierfacht. Ja, es hat sich etwas verändert. Friederike Duhme, 29, hat die ersten Anzeichen dieser Veränderung schon vor gut zehn Jahren bemerkt. Damals hat sie in einer Bar gearbeitet – noch vor ihrem Weinwirtschafts-Studium im deutschen Geisenheim, vor der steilen Karriere in der österreichischen Spitzengastronomie bis hin zur Auszeichnung als Sommelière des Jahres 2024. „Damals hat sich das Thema Low Alcohol eigentlich schon abgezeichnet“, erinnert sie sich: „Man hat nicht nichts getrunken, aber doch deutlich weniger Alkoholastiges, also zum Beispiel lieber Wermut Tonic statt Negroni.“

Seit Anfang des Jahres berichten Duhme und ihr Lebensgefährte Lucas Matthies, seinerseits langjähriger Marketing-Mitarbeiter eines großen Weinhandels, in dem Podcast „Drinking Habits“ über ihren Umgang mit Alkohol, über die Sucht und über ihr Vorhaben, zumindest ein Jahr lang keinen Alkohol mehr zu trinken – als Menschen, die ihr ganzes erwachsenes Leben lang mit Wein gearbeitet und Wein getrunken haben, womöglich zu viel, zu oft, zu unreflektiert. „Wir versuchen aber, neben dem Suchtfaktor auch den Genussfaktor anzusprechen“, sagt Matthies: „Über Alkoholsucht zu sprechen, ist ja zunächst einmal nicht besonders sexy, da gehen schnell die Scheuklappen auf. Dieses Thema ist definitiv schambehaftet. Wir versuchen, es zu normalisieren und auch die Botschaft zu teilen: Hey, it’s greener on the other side! Keinen Alkohol zu trinken, hat nichts mit Verzicht zu tun. Also gut, nicht immer.“ Im Vorjahr haben Duhme und Matthies auch einen Fachhandel für nicht- oder niedrigalkoholische Getränke jenseits des gespritzten Apfelsafts gegründet: kein & low, dezidiert kein Fachgeschäft für Erfrischungsgetränke, sondern für Genussmittel. Als Beispiel schenkt Duhme ein Getränk von der Kopenhagener Firma Muri ein, „geräucherter Rhabarber, Himbeermet, rosa Pfefferkefir – das schmeckt schon auch nach Rhabarber, hat aber so viel mehr Facetten als gespritzter Rhabarbersaft.“ Tatsächlich hat die alkoholfreie Welle auch den Fine-Dining-Bereich erreicht, Pioniere wie das Wiener Vier-Hauben-Restaurant Tian beschäftigen eigene Sommeliers, die sich ausschließlich der Herstellung von Kombuchas, Teegetränken oder fermentierten Säften widmen.

© Hersteller Bouche Pet Nat Juniper Die Herkunftsangabe – Special Futures GmbH, Georg-Knorr-Straße Berlin – klingt nach Lebensmittelindustrie, der Geschmack weist aber schon klar in Richtung Natur: Wacholder, Hibiskus, Orange und Kardamom wurden mit Kombucha verarbeitet, das bringt intensive, harzige Würze, eine gut metallische Note und somit dann doch eine sehr urbane Anmutung. Cool. © Hersteller Braumanufaktur Vogelsang: Vogelfrei IPA Erfreulich unaufgeregtes alkoholfreies India Pale Ale aus kleiner Brauwerkstatt in Kärnten (abgefüllt von der Tiroler Craftbeer-Braurerei Bierol); gut austarierte Hopfen- und Bitternoten, zitrusfrisches Aroma, gehaltvolle Leichtigkeit, kein Firlefanz; ein ausgezeichnetes IPA, dem der Alkohol null abgeht. © Hersteller Arensbak White Proxy-Wine aus Kopenhagen, basierend auf Oolong- und Grüntee mit Quitte, Zuckermelone und Zitronenthymian; dezent in der Nase, aber nicht nur optisch ein sehr orange-weiniges Getränk, das am Gaumen zuerst sehr saftig daherkommt, dann leichte Apfelessig-Noten mitbringt, und ein Hauch Pfeffer sorgt für Struktur und Komplexität. Wenn wir uns entscheiden müssten: Testsieger. © Hersteller Matthias Reckendorfer: Riesling Arioso 2024 Der junge Bio-Winzer aus dem östlichen Weinviertel hat neuerdings auch einen entalkoholisierten Riesling im Sortiment. Die Qualität des Grundweins ist unverkennbar, ein frischer, regionstypischer Riesling mit markanter Steinobstfrucht, leicht fizzy, subtile Kräuternote. Tänzelt im Quickstep in Richtung Kaiserspritzer. © Hersteller Domaine des Grottes: L'Antidote Aus dem Glas leuchtet rötliches Kupfer, das Aroma erinnert mit Thymian-Noten zunächst an ein Kräuterbonbon, legt aber schnell an Raffinesse zu. Die Domaine des Grottes produziert diesen prickelnden Saft – typisch Beaujolais – aus Gamay-Trauben, die mit Kräutern aus den eigenen Weingärten sowie Kohlensäure versetzt werden. Ein kräftiger, herber, zitroniger Saft, gut zum Terrassensitzen und An-Südfrankreich-Denken. © Hersteller Peng Peng Booch Junges, dezidiert poppig gebrandetes Kombucha aus Wien: fermentierter Grüntee, versetzt mit Zitrone und Ingwer, prägnant prickelnd, stark ausgeprägte Ingwer-Aromatik. Knallt tatsächlich schon beim ersten Schluck, entwickelt aber eine Komplexität, die über das primäre Peng hinausgeht. © Hersteller Christian Kloss, Winninger Sektmanufaktur: Sparkling Tea „Naturtalente" Austria Österreich-Edition aus der Sparkling-Tea-Serie des Schaumwein-Spezialisten von der Mosel; prickelndes, mit Kombucha fermentiertes Teegetränk mit Holunder, Salbei, Zirbe und Apfelsaft, ergibt dunkle, naturtrübe Orange und herbe, fast waldige Aromen, die aber mit frischer Säure aufgewogen werden. Heimat, bist du! © Hersteller Flein: Sauvignon Blanc, Ernte 2024 Es ist, was es ist: ein reinsortiger, unaufgemotzter Bio-Traubensaft von steirischen Spitzenwinzern (Gross&Gross), der kein Wein sein will, aber in die Weinrichtung deutet: dezente Süße, schön ausgewogene Säure und klar erkennbare Rebsorten-Charakteristik mit einem Hauch grünem Apfel und Zitronenthymian. Eine sichere Bank zum Schnitzel oder, eh kloa, zur Buschenschank-Jause. Eine sichere Bank zum Schnitzel oder, eh kloa, zur Buschenschank-Jause. © Hersteller Flein: Sauvignon Blanc, Ernte 2024 Es ist, was es ist: ein reinsortiger, unaufgemotzter Bio-Traubensaft von steirischen Spitzenwinzern (Gross&Gross), der kein Wein sein will, aber in die Weinrichtung deutet: dezente Süße, schön ausgewogene Säure und klar erkennbare Rebsorten-Charakteristik mit einem Hauch grünem Apfel und Zitronenthymian. Eine sichere Bank zum Schnitzel oder, eh kloa, zur Buschenschank-Jause.

In einem ersten Businessplan von kein & low wurde die Zielgruppe mit 25 bis höchstens 35 Jahren anvisiert, „aber das war eine komplette Fehleinschätzung“. In ihrem Bereich sei die Kundschaft tatsächlich schon deutlich über 30, „das sind meistens Leute, die gern genießen, die auch mal eine Flasche Wein trinken, aber merken, dass es ihnen nicht mehr so gut bekommt, und die deshalb auch einmal etwas Neues entdecken möchten“. Abstinenzmotive Ihre Erklärung dafür, warum vor allem die Generation Z signifikant weniger trinkt? Friederike Duhme: „Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Einerseits ist da der Megatrend Gesundheit, der sich nach Covid so richtig durchgesetzt hat, auch weil marketingtechnisch da richtig reingepusht wurde. Und dazu hast du seit zwei Jahren eine Wirtschaft in Schieflage und eine Teuerung, die gerade den Konsum in der Gastronomie messbar sinken lässt.“ Die Motivation für die unerschütterliche Abstinenz von Carina, der 19-jährigen Maturaball-Besucherin, hat dagegen ganz persönliche Gründe. Das Ekelgefühl, das sich bei ihr inzwischen „selbst nur beim Geruch von Rumkugeln“ einstellt, ist mit einer harten Alkoholiker-Periode in ihrem jungen Leben zu erklären: „Ich habe zwischen zwölf und 18 heftigst getrunken, bisweilen sogar mit Filmrissen. Vor allem Weißwein. Und ich war sehr gut darin, meine Besoffenheit zu tarnen. Einmal haben sie bei mir sogar drei Promille im Spital gemessen, und ich war noch völlig fähig, mich klar auszudrücken. Für die Ärzte ein medizinisches Wunder.“

„Nüchtern ist das neue Cool“, resümierte die „Süddeutsche Zeitung“. Wobei: Eine Zielgruppe leistet beharrlich Widerstand. Die Baby Boomer bleiben „ungetrübte Sünder“, wie es der für seine Nüchternheit bekannte britische „Economist“ formulierte.