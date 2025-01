Vodka, Gin und Co: Trockene Zeiten für Spirituosen

Besonders bemerkenswert ist, dass junge Menschen weniger trinken als je zuvor. Laut der ESPAD-Befragung 2019 des Gesundheitsministeriums vervierfachte sich der Anteil abstinenter Jugendlicher innerhalb von acht Jahren von vier auf 15 Prozent. Für die Spirituosenbranche war die Attraktivität bei jungen Konsumenten über Jahre ein zentrales Ziel, um sie langfristig an einer Marke halten zu können. Bereits die heimische Bierwirtschaft hat auf den neuen Gesundheitstrend reagiert: Kleinere Dosen und alkoholfreie Biere gehören inzwischen zum Standardsortiment. Wie reagieren jedoch die Hersteller von Vodka, Gin und Co?

Die jährlichen Alkoholerhebungen zeigen überdeutlich: Der Trend geht nach unten – sowohl national als auch international. Laut der VIVID-Fachstelle für Suchtprävention ist der Konsum in den letzten 40 Jahren um 20 Prozent gesunken. Im Jahr 2014 trank der durchschnittliche Österreicher noch rund 12,6 Liter Reinalkohol pro Jahr, 2022 waren es etwa 11 Liter. Dieser Rückgang zeigt sich quer durch alle Altersgruppen, obwohl der Alkoholkonsum in Österreich nach wie vor doppelt so hoch ist wie im internationalen Vergleich.

„Der Markt verändert sich. Und mit ihm die Erwartungen der Konsument:innen“, sagt Christopher Roles, Sales Direktor des Spirituosenvertriebs Pernod Ricard in Österreich. Der französische Konzern vertreibt weltweit bekannte Marken wie Chivas Regal, Beefeater oder Absolut Vodka. Statt auf „traditionelle Mengensteigerungen“ passe sich der Konzern auf die neuen Bedürfnisse der Kundschaft an.

Kampf um die Marktanteile

„Wenn der Markt schrumpft, nimmt der Wettbewerb unter den Herstellern zu“, erklärt Andreas Kreutzer. Doch nicht alle Hersteller würden dadurch verlieren, vielmehr verändern sich die Marktanteile, so der Unternehmensberater.

Der Umbruch zeigt sich am besten am Beispiel Gin. Diese vergleichsweise einfach herzustellende Spirituose muss nicht lange reifen, was Produzenten kurze Produktionszeiten und deshalb geringere Herstellungskosten ermöglicht. Das eingesparte Geld fließt in Marketingmaßnahmen, um den Absatz zu steigern.

Für Konsumenten bedeutet das: Hinter jedem neuen Trendcocktail steht ein erbitterter Kampf um Marktanteile. Für den Branchenexperten steht fest: Der Spirituosenmarkt ist gesättigt. Es geht nur noch um die Verteidigung von Marktanteilen in einem schrumpfenden Markt.

Kreutzer sieht die Ära der Cocktails am Zenit, aber die Traditionsmarken wären bereits am Erschließen neuer Märkte. Laut dem Handelsexperten sei Trinken auch Ausdruck eines aufsteigenden Lebensstils wie in Asien, wo gerade die international etablierten Marken auf einen aufstrebenden Mittelstand treffen.