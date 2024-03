Die Red-Bull-Herausforderer in der Bundesliga: Sturm auf Salzburg

Denn Schicker tat Dinge, die man in Traditionsklubs nicht tut. Er setzte alternde Vereinslegenden vor die Tür, etwa den langjährigen Tormann Jörg Siebenhandl, der bei Fans und Medien beliebt war. Schnell bekam Schicker zu spüren, wer hier Hausmacht hat – und wer nicht. Doch er zog seine Linie durch. Alternden Stars „immer noch ein Jahr geben, auch wenn es nicht mehr reicht, das gibt es bei uns nicht“. Er setzte auf neue Datentools, um die Spielanalyse zu professionalisieren. Auch die Trainerwahl war riskant: Christian Ilzer, keine Sturm-Vergangenheit, nie Fußballprofi und gerade mit der Austria Wien im Sturzflug. Ilzer lag mit dem dortigen Sportchef Peter Stöger im Clinch, auch aufgrund unterschiedlicher Fußball-Auffassungen. Dabei gilt er als moderner Trainer-Typus, der seine Coachinglaufbahn mit 17 startete und sich aus der Provinz (von Weiz über Puch und Großklein) zum TSV Hartberg hocharbeitete und diesen in die Bundesliga führte. Ilzer, der Malocher, wurde zum Gegenmodell mancher Ex-Starkicker, denen hohe Ämter wie Ehrenzeichen zufallen.

Schicker und Ilzer sind aus einem Holz geschnitzt: ambitioniert, akribisch, arbeitsam. Und sie wollten zeigen, dass Traditionsklubs auch in der Moderne ankommen können. Ungeniert nahmen sie Anleihe beim Red-Bull-Modell. Sturm spielte nun ähnlich giftig, offensiv und attraktiv. „Wenn ich weiß, wie ich Fußball spielen will, dann weiß ich auch, welche Spieler ich brauche – das ist der Schlüssel“, sagt Schicker. Anfangs fischte er sogar im Salzburger Talente-Teich. „Wir wussten, die sind gut ausgebildet und können intensiven Fußball spielen“, erklärt Schicker. Das Ziel: „Wir wollten in jedem Spiel mehr laufen können als der Gegner.“ Die Spielweise ließen sie auch in allen Nachwuchsteams umsetzen. Und ernteten erneut Widerstand. „Da hieß es: Die können in der U15 ja nicht so viel laufen.“ Schickers Antwort: „Na sicher können sie so viel laufen.“ Bei Sturm sei „alles zu gemütlich“ gewesen. „Aber Fußball darf nie gemütlich werden. Das ist der falsche Weg. Wir müssen immer unangenehm bleiben.“

Traditionsklubs sind nicht einfach umzumodeln. Es gibt Legenden, die im Hintergrund mitreden – und große Medien-Platzhirsche, etwa die „Krone“ oder die „Kleine Zeitung“. Das erfordert viel Gespür für Neulinge. Schicker versuche, beide „gleich zu behandeln“, erklärte er im Podcast „Zweierkette“. „Es geht immer drum, wer welchen Transfer zuerst weiß.“ Das löse er „mit Hintergrundgesprächen“ auf seiner Almhütte. Offen gegen ihn zu schießen, traute sich aber ohnehin bald niemand mehr. Sturm spielte erfolgreicher, verbesserte sich in der Liga, schaffte es regelmäßig wieder in den Europacup. „Geht nicht, gibt’s nicht“, sagt Schicker im profil-Gespräch. Er sei ein positiver Typ. Gleich nach dem Feuerwerkunfall, bei dem er seine linke Hand verlor, hätten ihn Psychologen am liebsten in Watte gepackt – und ihm eingeredet, „dass es mir schlecht geht. Das war nicht mein Ansatz“, sagt Schicker. Er sei kein Jammerer, sondern einer, der in Lösungen denkt.