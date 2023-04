Die Rolle des Milliardärs: Was Tojner und Wrabetz mit Rapid vorhaben

Ein Milliardär will den schlafenden Riesen wecken – und er hat schon eine Idee, wie das gelingen kann. Der Riese in dieser Geschichte heißt SK Rapid Wien und ist ein stolzer Fußballklub, vor 124 Jahren gegründet, österreichischer Rekordmeister. Der Milliardär trägt den Namen Michael Tojner und ist einer der prominentesten Unternehmer Österreichs, ein durchaus umstrittener Grenzgänger – und: seit Ende November einer der neuen Rapid-Bosse.

Tojner, 57, gilt als großer Rapid-Fan, der den Klub mit seinem Unternehmen Varta auch sponsert. Im neuen Rapid-Präsidium sei er „der Motor“, wird profil erzählt, „weil er Tempo macht“. Sein Vermögen hat der Oberösterreicher mit Unternehmensbeteiligungen und Immobiliengeschäften verdient – und dabei den Ruf erworben, Geld in kürzester Zeit vermehren zu können. Bisweilen brachte ihn sein forsches Geschäftsgebaren auch in Konflikt mit Partnern und ins Visier der Behörden; im „Chorherr-Prozess“ wurde Tojner erstinstanzlich freigesprochen; die WKStA ermittelt seit geraumer Zeit aber auch wegen des Verdachts, das Land Burgenland könnte in Zusammenhang mit mehreren Wohnbaugenossenschaften um eine größere Summe betrogen worden sein. Tojner hat sämtliche Vorwürfe immer bestritten. Im profil-Gespräch redet Tojner nicht lange um den heißen Brei herum. Sein Ziel sei es, „30 Prozent der Rapid GmbH abzugeben und damit 20 bis 30 Millionen für den Verein zu mobilisieren“. Sprich: Es geht ihm um einen Teilverkauf des Traditionsvereins.

Es treibe ihn an, „Firmen auf eine höhere Ebene zu bringen“, betont Tojner gerne. Seine erste Schilling-Million verdiente er mit dem Verkauf von Eiscreme, den Gewinn steckte er in einen Versandhandel für Küchengeräte. Den Batteriekonzern Varta übernahm er vor zwölf Jahren um 40 Millionen US-Dollar und machte ihn zum Milliardengeschäft. Tojner geht es um Wachstum – und dafür benötigt es Kapitalspritzen. Auch Rapid, betont er gegenüber profil, brauche Geld, „um ein Rad in Gang zu bringen“.

Ein Startkapital „von 10 bis 20 Millionen Euro“ wäre nötig, so Tojner, damit auch Rapid wachsen könne. So wie es Salzburg gelungen ist. Red Bull leistete dort eine Anschubfinanzierung und ebnete den Erfolg: Zahlreiche talentierte Kicker konnten erworben und etliche von ihnen um ein Vielfaches – oft um 30 Millionen und mehr – verkauft werden. 105 Millionen lukrierte Salzburg allein in der letzten Transferperiode, mit den Gewinnen daraus lag man weltweit auf Platz drei. Ein Modell nach dem Geschmack von Tojner: eine Geldvermehrungsmaschine.

Die Fanfrage

Doch so einfach lässt sich das nicht umsetzen – aus mehreren Gründen. Rapid ist nicht bloß ein Unternehmen, sondern auch ein Fußballklub mit Zigtausenden Fans. Man will einerseits reich und sexy sein, andererseits darf die Tradition nicht befleckt werden. So wird das Rapid-Stadion, das vom Versicherungskonzern Allianz mitfinanziert wurde und dessen Namen trägt, von Fans konsequent Weststadion genannt. Investoren sind hier nicht sonderlich beliebt. Es geht um die Frage, wer im Klub das Sagen hat: Anhänger oder Anleger. Tojner muss also erst mal die Fans überzeugen. Rapid ist nämlich ein Mitgliederverein, 16.000 Fans können Statuten ändern und Präsidenten wählen. Auch in der Investoren-Frage hätten sie das letzte Wort.

Tojner weiß um die Ressentiments in der Fanszene. Deshalb erklärt er: Es sollen keine Scheichs oder Investmenthaie die Anteile an der Rapid GmbH kaufen, sondern vertraute Partner – solche, die nicht bloß nehmen, sondern vor allem geben. Jährlich sollen sie Rapid mit einem Millionenbetrag unterstützen, so die Idee. „Ich nehme deshalb nicht das Wort Investor in den Mund“, sagt Tojner, „sondern spreche von Partnern.“ Tojners Vorbild ist die FC Bayern München AG. Auch dort halten drei Konzerne – Allianz, Audi und Adidas – gemeinsam 25 Prozent der Anteile und agieren als sponsernde Partner. Gespräche mit möglichen Rapid-Investoren habe es laut Tojner noch keine gegeben. Denn: „Wenn das die Fans nicht wollen, geht es nicht.“ Zuerst müsse man diese überzeugen, „dann kann man auf Partnersuche gehen“.

Hilfreich könnte dabei Edeltraud Hanappi-Egger sein, ihres Zeichens Rapid-Vizepräsidentin und im Brotberuf Rektorin der Wirtschaftsuniversität Wien. Die 59-jährige Schwiegertochter der verstorbenen Rapid-Legende Gerhard Hanappi ist Expertin für Partizipationsmodelle. Fans sollen künftig nicht durch Zurufe verschreckt, sondern in demokratische Prozesse eingebunden werden. Ein Pilot dafür sei aktuell das Prozedere um die neu gestaltete Vereinssatzung, die Fans via Online-Tool kommentieren können. So sehe man schnell, „was umstritten ist“, erklärt sie. Zuletzt hat Hanappi-Egger auch Fanclubs besucht: „Ich möchte verstehen, was ihnen wichtig ist.“ Auch in der Investoren-Thematik, so heißt es im Verein, soll sich der mächtige Anhang eingebunden fühlen. Um die Mitglieder befragen zu können, braucht es aber erst einmal Einigkeit im Rapid-Präsidium. Einige Funktionäre zweifeln, ob es in Österreich passende Unternehmen gebe, die sich Rapid derart verbunden fühlen, dass sie eine Menge Geld einbezahlen – dann aber fast nichts entscheiden dürften. Ein Präsidiumsmitglied betonte gegenüber profil: „Wir sehen uns als Gegenmodell zu Red Bull. Bei uns herrschen demokratische Zustände.“ Ein anderes sagt, es dürfe „keine heiligen Kühe mehr geben“.

Präsident Alexander Wrabetz bemüht sich im profil-Gespräch um Klarheit. Rapid wolle „ein Mitgliederverein bleiben“, sagt er, „aber auch offen für Beteiligungen sein“ – jedenfalls „im Lauf der Jahre“. Dafür müsse sich der Verein aber zuerst „ordentlich aufstellen“. Denn: Wer auf Partnersuche gehen will, muss attraktiv sein – und mit den Investoren-Millionen auch etwas anzufangen wissen. Sprich: Rapid braucht ein Konzept. In Fußballvereinen gibt es zwei Faktoren, die aus Geld mehr Geld machen. Das eine ist eine funktionierende Scouting-Abteilung – jener Bereich, der weltweit Rohdiamanten aufspüren soll. Das andere ist eine aufregende Spielweise, die diese Talente erst glänzen lässt und in der Folge so richtig teuer macht. Zuletzt erspielte sich Sturm Graz, das wirtschaftlich und sportlich lange hinter Rapid angesiedelt war, auf diese Weise ein ordentliches Investitionskapital.