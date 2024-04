Die Rooftop-Bar „Cayo Coco“ im brandneuen Hotel „The Hoxton“

Der motivierte Herr am Empfang des ersten Österreich-Ablegers der britischen Hotelmarke „The Hoxton“ wirkt ein bisschen aufgekratzt. Von so viel Erfolg gleich zum Start sei man etwas überrascht worden. Deshalb sei es gerade – weiterer Kausalzusammenhang nicht erkennbar – unmöglich, mit dem „normalen“ Lift nach oben zu gelangen. Blöd, weil ebendort, im Dachgeschoss des ehemaligen Gewerbehauses am Rudolf-Sallinger-Platz, der Grund des Besuchs liegt: eine Rooftop-Bar namens „Cayo Coco“.

Hinter der schlichten Fassade des einst von Carl Appel gestalteten Gebäudes wurde – mit sichtlich großem Budget – eine schicke Herberge mit in die Gegenwart überführter Retro-Ästhetik errichtet. Verköstigt werden Gäste im ebenerdigen Bistro „Bouvier“, in der Underground-Bar „Salon Paradise“ – und eben im Dachaufbau.

Nach der Fahrt mit dem großzügig angebotenen „VIP“-Lift, die sich fast so anfühlt, als würde es sich um einen ganz normalen Aufzug handeln, endlich: Kuba. Der karibische Inselstaat dient hier als Leitmotiv (Cayo Coco ist eine Insel vor der kubanischen Nordküste). Etwas cool ist leider auch das Wetter, also einen Tisch im Inneren bitte, und voilà: Palmenblatt im Genick. Der Tisch steht so nah an der üppigen Pflanzendekoration, man könnte fast fürchten, dass sie der Minze im Mojito Konkurrenz macht.