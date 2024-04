Ein Besuch bei Joseph Brot und Öfferl: Wien sieht Brot!

Vorweg eine Offenlegung: Ich habe meine Kindheit in Kärnten verbracht, neben zwei Bauernhöfen am Berg. Frisches Brot war da eine Selbstverständlichkeit und kam direkt aus den Backstuben der umliegenden Bauern auf die Jausenbretter. Auch wenn die Nachbarn, damals wie auch heute, wahre Schätze kreierten, hätten sie die Idee, einen aufgeblasenen Vermarktungsapparat um ein Grundnahrungsmittel zu errichten, etwas befremdlich gefunden. In Wien hingegen funktioniert der Zauber hervorragend. Vor den Brotboutiquen stehen Menschen geduldig Schlange. Ein Lokalaugenschein.

Das Brot Josephs

An einem geheimen Ort befindet sich die Joseph-Brot-Filiale in der Landstraßer Hauptstraße nicht gerade, man könnte trotzdem dran vorbeilaufen: Von außen deutet nur eine Glasfront darauf hin, dass sich dahinter eine angesagte Bäckerei befindet. Der Brot-Sepp verwechselt schicken Minimalismus mit karger Atmosphäre; die roten Tische wackeln leicht (unserer zumindest), und die braunen Stühle erzeugen eine Stimmung wie einst beim Frühstück in der Jugendherberge. Was die Präsentation betrifft, wäre mehr drin gewesen. Am Geschmack scheitert das „Joseph Frühstück“ (Bild oben) um 17,20 Euro hingegen nicht. Das Angebot besteht aus einem Joseph Brot aus Weizenmehl, Weizenvollkornmehl und Roggenvollkornsauerteig. Die Rinde ist knusprig, das Innenleben von weicher Beschaffenheit. Der Kaiserin-Semmel sieht man an, dass sie von Hand geformt wurde – das ist ausschließlich positiv gemeint. Dasselbe gilt für das Wiener Mürbkipferl. Der Rest setzt dann auf qualitatives Namedropping: Der Beinschinken kommt von der Schinkenmanufaktur Thum aus dem 23. Wiener Gemeindebezirk, das ist eine sichere Bank. Ergänzend dazu gibt es drei verschiedene Käsesorten: würzigen Bergkäse von der Käserei Hilkater aus Vorarlberg, einen milden Francine-Weichkäse von Jumi (in Wien auch im 8. Bezirk erhältlich) und einen gut gewürzten Frischkäse. Das Ei ist wachsweich und warm geblieben, Marillenmarmelade und Honig dazu. Frühstücks-Fazit: Eine runde Angelegenheit, aber die spartanische Sachlichkeit der Atmosphäre reduziert den Wohlfühlfaktor.

Stimmung: Wien-Woche mit guter Herbergsküche

Empfehlung: Google-Maps verwenden

Preisverhältnis: Das Gebotene ist teurer als am Land!

Joseph Brot Bistro, Landstraßer Hauptstraße 4

1030 Wien, joseph.co.at