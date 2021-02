Die Serienhighlights im Herbst

Woody Allens Serien-Debüt steht kurz bevor. Ab 30. September beglückt uns der Kult-Regisseur mit einer romantischen Komödie rund um eine Mittelstandsfamilie in den 1960er Jahren, deren Leben von einem unerwarteten Gast auf den Kopf gesellt wird. Woody Allen über "Crisis in Six Scenes": "Es war ein katastrophaler Fehler. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich taumle. Ich rechne mit einer kosmischen Blamage." Unsere Erwartungen kann er so nicht senken.