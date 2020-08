Die Spezies Schauspieler

Adoriert, geliebt, manchmal überschätzt. Be- und verurteilt, klatschsüchtig, von Ängsten und Selbstzweifeln geplagt. Der Hybris nicht abgeneigt. Eine Erkundung der Spezies Schauspieler – und der Versuch einer Erklärung, wieso gerade Österreich so vernarrt in seine Menschendarsteller ist.

von Angelika Hager , Christa Zöchling