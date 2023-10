„Diese elenden Gazetten“

Zahlreiche Memes, in denen etwa das Kanzler-Konterfei in Marie-Antoinette-Porträts kopiert worden war, kursierten in den sozialen Medien, um dessen Sager vom McDonald’s-Burger, den sich in Österreich sinngemäß alle, auch noch so armutsgefährdete Eltern als warme Mahlzeit für ihre Kinder leisten könnten, satirische Empörung zu verleihen.

„Die Geschichte ist nicht nett zu uns“, meint Emilia Schüle, Marie-Antoinette-Darstellerin in der neuen, französisch-britischen Serie, in der die Königin von Frankreich noch einmal in opulenter Dekadenz schwelgen darf. Wie die zweite Staffel ausgehen wird, ist hinlänglichbekannt: Die historische Titelheldin wurde nach einem Revolutionstribunal, in dem ihr von Inzest mit dem eigenen Sohn abwärts kaum ein Vergehen nicht vorgeworfen wurde, auf einem Holzkarren, gleich einer gewöhnlichen Kriminellen, am 16. Oktober 1793, also vor genau 230 Jahren, auf dem heutigen Place de la Concorde in Paris hingerichtet.

Zum Handkuss kam, wie so oft, wenn Politiker:innen an Realitätsverlust und Volksferne laborieren, das 15. Kind der einzigen regierenden Habsburger-Kaiserin Maria Theresia, die ihre Tochter als Spielball für die eigene Bündnispolitik instrumentalisiert hatte. Zuletzt war das in dieser Vehemenz nach dem legendären Sager des damaligen Jungkanzlers Sebastian Kurz im Jahr 2017, der jungen Menschen zu „Eigentum als beste Maßnahme gegen Altersarmut“ riet, passiert. Bis heute erinnern sich Alt-Sozialdemokraten mit Schaudern an jene Bemerkung von Christine Vranitzky, Ehefrau des damaligen Kanzlers Franz, die 1994 in einem profil-Interview ihrer Überzeugung Ausdruck verlieh, dass „wenn Kinder nach dem Lernen auf den Golfplatz gehen, ihnen sicher keine Drogen in den Sinn kommen“. Als Sahnehäubchen der Ignoranz verurteilte sie dann noch jene Mütter, die „ihre Kinder um sieben Uhr früh abgeben, um dann vielleicht vier- oder fünftausend Schilling zu verdienen.“

Da mutet Johanna Mikl-Leitners vorjähriger Offensive-Vorschlag gegen die Klimabedrohung, dass „man nicht zehn, sondern nur drei Ballkleider brauche“ (sie entschuldigte sich danach dafür), vergleichsweise harmlos an.

Das Kuchen-Zitat, so Katrin Unterreiner, Habsburger-Spezialistin und Autorin zahlreicher Bücher über die Dynastie (zuletzt: „Sisi, das geheime Leben der Kaiserin“), stammt tatsächlich aus einem Band von Jean-Jacques Rousseaus „Bekenntnissen“, in denen der Philosoph sich an „eine große Prinzessin erinnerte, von der man sagte, die Bauern hätten kein Brot, und die darauf antwortete: Sie können doch Kuchen essen.“

Die deutsche Übersetzung ist insofern nicht korrekt, als es im Original „brioche“ heißt, was im Französischen einem Hefegebäck entspricht. Obwohl Marie Antoinette tatsächlich ungewöhnlich groß war, kann sie mit dem Rousseau’schen Seitenhieb nichts zu tun haben: Im Entstehungszeitraum des Buches war Marie Antoinette gerade einmal elf oder zwölf Jahre alt. Über die Jahrhunderte blieb der Ausspruch trotzdem an ihr kleben, passte er doch wie maßgemacht in das „blutrünstige“ Bild, das in Frankreich lange kultiviert wurde. „Es bleibt unangefochten in unserem historischen Bewusstsein, dass die Revolution die Basis unserer Republik ist“, so die Revolutionsspezialistin Annie Duprat, „aber der Königin wurde im Rückblick viel Unrecht angetan, das erst in den letzten Jahrzehnten angemessen reflektiert wird.“

Opfer der Satire

Das katastrophale Image der „reine“ rührte vor allem von einer Flut von Karikaturen, Schmähschriften und Satirezeitungen her, die bereits in den ersten sieben Jahren ihrer Ehe mit dem späteren König Ludwig XVI. die Zensur umschifften. „Diese elenden Gazetten“, klagte Marie Antoinette in einem frühen Brief an ihre Mutter. Im Umgang mit den Attacken vergoss sie anfangs „einerseits Tränen“, aber „andererseits sah sie über diese kalten Duschen mit einem Lachen, das ihre Verachtung ausdrücken sollte, hinweg“, so die britische Biografin Antonia Fraser, deren Buch „Marie Antoinette – die Reise“ als Vorlage für die gleichnamige Verfilmung von Sofia Coppola aus dem Jahr 2006 diente.

Der „sehr tölpelhafte König“, so Unterreiner, „der noch viel mehr in seiner Versailles-Blase lebte als seine Frau, völlig überfordert war und oftmals bei Versammlungen einfach einschlief oder vor sich hinstammelte“ und dabei „immer dicker und mehr und mehr dem Alkohol zugeneigt war“ (so die verstorbene Historikerin Brigitte Hamann in einem profil-Gespräch), war erst nach einer ernsten Beischlafberatung mit seinem Schwager, Joseph II., der extra nach Versailles angereist war, in der Lage, die Ehe überhaupt zu vollziehen. Die Gründe bleiben ein Mysterium: Manche Historiker halten an der Phimosetheorie fest; die royale Vorhautverengung soll mittels einer Operation behoben worden sein, dagegen spricht, dass es dafür keinen einzigen Eintrag in den medizinischen Protokollen gibt. Die britische Biografin Fraser spricht von einer „libidohemmenden Hormonschwäche“ als Nebenwirkung einer degenerierten Dynastie.

Lady Di des Rokoko

Das französische Volk stigmatisierte die Zugereiste, die noch dazu aus dem lange feindlich gesinnten Österreich stammte, jedoch mit Genuss als unfruchtbare Ursache für das Debakel. Der heiß ersehnte Thronfolger sollte erst nach der Geburt einer Tochter 1781 kränklich zur Welt kommen und im Revolutionsjahr 1789 an den Folgen einer Rückenmark-Tuberkulose sterben. Ihre Luxus- und Verschwendungssucht manifestierte sich in diesen Jahren, in denen sie ihrer Bestimmung als „Gebärmaschine“ nicht gerecht werden konnte, als „Eskapismus gegen die wachsende Verzweiflung in ihrer Ehe“ (Katrin Unterreiner) und „reine Ersatzbefriedigungen“ (Fraser). Aber tatsächlich stellte die Königin mit ihren 1,50 Meter hohen Perücken, ihrem Faible für Federn und Diamanten und den waghalsigen Kreationen ihrer Modistin Rose Bertin, verglichen zu ihrem nächsten Umfeld, keine markante Ausnahme dar, was die Pomp- und Prunklibido bei Hofe betraf. Im Vergleich zu Versailles, so Hamann, „wo der Hof völlig enthemmt Dekadenz und Eleganz frönte und sich regelrecht vor den elenden Verhältnissen verbarrikadierte, war die österreichische Monarchie geradezu fortschrittlich.“