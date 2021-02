Digital Detox: Wie soziale Medien uns "fesseln" und wie man sich davon löst

Die Anwendung soll den Usern kurzfristig und einfach eine "Belohnung" zukommen lassen: Einen interessanten Post in der Timeline, einen Like, einen Retweet. Damit der User immer wieder zurückkehrt, muss die Belohnung immer variieren. Es darf nie ganz klar sein, was einen erwartet, wenn man die Anwendung aufruft: "Es muss eine perfekte Balance zwischen dem Erfolgsanreiz und der Wahrscheinlichkeit des Erfolges gefunden werden", so Pfeiffer. Die kurze Ladezeit beim Öffnen macht dieses "Spiel" noch aufregender. Dieser "Druck des Ungewissen" wird zum Beispiel durch Benachrichtigungen noch gesteigert. Diese haben zwei Effekte: 1. Die Benachrichtigung aktiviert die Neugier, man will wissen, was dahinter steckt. 2. Es gibt einem ein kurzzeitiges Gefühl der Befriedigung eine Benachrichtigung abzuarbeiten (dasselbe gilt für ungelesene E-Mails). Es wird den Nutzern so einfach wie möglich gemacht, bei negativen Gefühlen wie Langeweile kurzfristig ein positives Gefühl zu erzeugen.