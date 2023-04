Do&Co am Stephansplatz: Zum Kirchenwirt

Reich und schön müsste man sein. Der Blick in Brieftasche und Spiegelbild offenbarten mir früh: Schaut in beiden Fällen nicht gut aus. Doch um das Do&Co im Haas-Haus am Wiener Stephansplatz überhaupt betreten zu dürfen, sollte man zumindest eines dieser Attribute erfüllen. Dachte ich jedenfalls. Hingehen wollte ich trotzdem, also versuchte ich es im Jahre 2008 über die Hintertür: mit einem Studentenjob als Kellner. Eine beinahe schicksalhafte Entscheidung, die letzten Endes dazu geführt hat, dass ich ab sofort jede zweite Woche diese Kolumne schreiben darf.

Aber der Reihe nach: Es mag der kulinarisch hochbegabten Mutter zu verdanken sein, die Liebe zu Dingen am Herd packte mich jedenfalls schon sehr früh. Bereits im Volksschulalter war klar: Ich werde damit beruflich zu tun haben. Die Lehre zum Koch und Restaurantfachmann (früher: Kellner) am Kärntner Teil der Turracher Höhe begann so früh wie möglich. Während der Lehre maturierte ich. Danach auf nach Wien. Studieren. Etwas Unpassendes sollte es sein. Am besten irgendwas mit Medien.

Bereits während der Lehre hatte sich herauskristallisiert: Das Servieren lag mir eindeutig mehr als das Kochen; komplizierte Überlegungen, welcher Job mir wohl das Film- und Medienwissenschafts-Studium finanzieren könnte, waren also nicht notwendig. Nach einem nicht besonders beinharten Auswahlverfahren hatte ich den Job als Kellner im Haas-Haus. Dort lernte ich recht bald den damaligen profil-Herausgeber Christian Rainer kennen. Jahre später, ich war fast fertiger Medienwissenschafter, bot er mir ein Praktikum bei profil an. Ich zögerte nicht eine Sekunde. Ungefähr ebenso lang dauerte die Auswahl des Lokals, das in dieser Kolumne als erstes behandelt werden sollte.