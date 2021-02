Dolce & Gabbana lanciert Kollektion für Muslimas

Die Gestaltung der Kampagne sorgte aber auch für Kritik: „Im Kontext globaler Islamophobie, fühle ich mich unwohl dabei zu sehen, wie eine weiße Frau dafür gefeiert wird, glamourös in derselben Kleidung auszusehen, in der muslimische Frauen oft als 'extremistisch' wahrgenommen werden“, schreibt die Islamwissenschaften-Studentin Ruqaiya Haris in einem Kommentar für den Guardian. „Es fühlt sich so an, als wäre die Message, dass der einzige erwünschte Muslime ein reicher ist, und dass muslimische Mode nur akzeptabel ist, wenn sie von einem westlichen Modelabel legitimiert wird.“