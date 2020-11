Doomscrolling im Corona-Lockdown: Stopp!

Wir Internetnutzer sind ja manchmal wie das Kaninchen vor der Schlange: Wir sind fixiert auf das, was uns Angst oder wütend macht. Gerade in unbehaglichen Zeiten kann man stundenlang, tagelang auf die Bildschirme schauen, ständig in der Erwartung, eine weitere schlechte Nachricht in den Social-Media-Feeds oder den Livetickern der Online Medien zu finden. In den USA wird diese masochistische Praktik mittlerweile "Doomscrolling" genannt.

Kein Wunder, dass gerade die Amerikaner diesen Begriff erfunden haben: Mit ihrem Neverending-News-Cycle, den aufgeregten 24-Stunden-Nachrichtensendungen und der hocherhitzten US-Debatte auf Social Media kann man dort leicht den Eindruck bekommen, man müsse permanent live am Screen dabei sein. Aber auch bei uns, im kleinen Österreich, fühlt es sich manchmal so an, als wäre es vernünftig, permanent mitzulesen.