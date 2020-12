"Du g’schissene Schlampe, ich rede mit dir!"

Meine Kollegin CHRISTA ZÖCHLING bewies Pioniergeist, was in profil die Aufdeckung von Sexismus in seiner niedrigsten Form im Hohen Haus betrifft. Vor mehr als einem Vierteljahrhundert trat dort die grüne Abgeordnete Therezija Stoisits ans Podium und ein Mikrofon, das nicht auf Anhieb funktionierte. Der damalige ÖVP-Abgeordnete Paul Burgstaller sprang mit einem dröhnenden Zwischenruf zu Hilfe: "Lutschen! In den Mund nehmen und fest dran lutschen". Stoisits' Replik ging in von Schenkelklopfen begleitetem Gelächter unter. Wenig später erschien Zöchlings profil-Covergeschichte mit dem Titel "Hasenjagd", in der Zöchling das Unsittenbild der österreichischen Politik offen legte und u. a. die "Grabsch-Affäre" eines SPÖ-Sozialministers enthüllt, der den Vorfall jedoch im Kabinett Vranitzky unbeschadet überstand.

Und heute? "Ich habe manchmal gar nicht so sehr das Gefühl, dass wir uns in einem Backlash befinden, sondern dass sich seit den 1950er-Jahren gar nicht so viel geändert hat", so die Parteichefin der Neos BEATE MEINL-REISINGER, eine von sieben Politikerinnen (darunter auch drei Männer), die in der aktuellen profil-Geschichte spannende, überraschende, aber auch schockierende Antworten auf die Frage "Wie viel Sexismus ist in unserer Gesellschaft, in unseren Institutionen, in unseren Köpfen verankert?" geben. Wobei wir die Definition von Seximus nicht nur auf sexuelle und verbale Übergriffe (wie zum Beispiel, dass der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner "eine aufgelegt gehört", so der ÖVP-Mann Andreas Khol) beschränken, sondern auf jede Form von geschlechtsbedingter Benachteiligung. Da ist die mit 19,3 Prozent bemessene Lohnschere, die mit inkludierter Teilzeitquote 37 Prozent beträgt, nur die Spitze des Eisbergs.