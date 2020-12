Ikea gegen Massentests!

Die Politiker haben sich verkalkuliert

Noch eine schnelle Beurteilung der Schlagzeilen gefällig? Erstens: Dass die Menschen in der Vorweihnachtszeit an einem Fenstertag nach drei Wochen geschlossener Läden einkaufen wollen, ist verständlich. (Kleine Frage am Rande: Warum wird nicht das Tragen von FFP2-Masken vorgeschrieben? Ich habe mehrfach argumentiert, dass ich in den MNS-Masken in vielen Fällen nur psychologischen Sinn erkennen kann.) Zweitens: Die Politiker haben sich völlig verkalkuliert, als sie mit einer guten Antigen-Durchtestung der Bevölkerung gerechnet hatten. Das große Vorbild Slowakei hatte ja Konsequenzen für alle ausgeschildert, die sich nicht testen lassen. Drittens: Ich mag Putzereien (den Geruch, auch die unglaublich freundliche Dame in der Putzerei am Anfang der Wiener Tuchlauben). Schade, dass sie kämpfen müssen. Obwohl es natürlich angenehm ist, dass wir uns schon seit Monaten nicht mehr in Putzerei-pflichtigem G´wand sackeln müssen.

Einen schönen Feiertag wünscht Ihnen Ihr

Christian Rainer

Herausgeber und Chefredakteur