E-Sports: "Ich verstehe, wenn man als Frau aufhört"

profil:Sie haben den ESVÖ kürzlich beim Treffen der E-Sports-Verbände in Taiwan vertreten. Gibt es auch in anderen Ländern einen solchen Mangel an Spielerinnen? Scheer:Die Frauenquoten bei Turnieren sind in anderen Ländern ähnlich niedrig. Bei uns in Österreich sind es definitiv unter fünf Prozent. Einige haben versucht eigene Frauenligen aufzubauen, das wird in der Regel aber kaum angenommen. Die Idee einer Genderbeauftragten finden viele Verbände, mit denen ich mich unterhalten habe, super, ich bin aber in dieser Hinsicht noch die Einzige.