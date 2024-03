Aus dem Café Z in Rudolfsheim-Fünfhaus wurde das Café Caché

Die Gegend rund um den Wiener Meiselmarkt ist nicht gerade als Gastro-Place to be verschrien, doch seit Anfang März verhält es sich hier in Rudolfsheim-Fünfhaus ähnlich wie im vergangenen Herbst mit dem 20. Bezirk: Dort hat, an ebenso ungewöhnlicher Adresse, nur ein paar Schritte vom High-End-Restaurant Mraz und Sohn entfernt, die Rosebar Centrala eröffnet – und ist bis heute beharrlich ausreserviert. Hier in Wien 15 zog nun vor Kurzem das Café Caché, das erste stationäre Wiener Lokal der Köchin Lisa Machian und ihres Gatten Arnaud Champetier, in die Räumlichkeiten des ehemaligen Café Z ein – in Gehweite zum Lokal von Spitzenkoch Sören Herzig.

Machian und Champetier sind in der Szene keine Unbekannten, vergangenen Sommer sorgte ihr Pop-up-Konzept „Caché“ im 2. Bezirk für einige Aufregung, und das ist auch schon das Stichwort, mit dem Champetier einem die verschiedenen Punkte auf der Speisekarte erklärt.

Zum Glück, die beiden haben sich nämlich dazu entschieden, auf die kompliziertestmögliche Menüführung zurückzugreifen. Es läuft folgendermaßen: Laptops sind im Lokal nur von 9.00 bis 11.30 und von 14.30 bis 17.00 Uhr erlaubt, Frühstück gibt’s von 9.00 bis 12.00 Uhr, Mittagsmenüs von 11.30 bis 14.00 Uhr. Saisonale Tagesspecials bis 14.00 Uhr – aber nur zum Teil, manche, zum Beispiel die Galette, nämlich bis 17.00 Uhr. „Nibbles“ gibt’s ab 17.00 Uhr, nicht aber die „Snacks“, diese erst ab 18.00 Uhr, und das wiederum nur von Mittwoch bis Freitag. Die Nibbles dafür die ganze Woche.

Und außerdem gibt’s ab 18.00 Uhr auch Dinner, am Montag und Dienstag sperrt das Café Caché allerdings früher zu.