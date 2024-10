Ein Gang mit … Barbara Karlich

Donnerskirchen im Burgenland, das Restaurant „Zum Gogosch“ im Showbauernhof der Familie Esterhazy. Karlich hat das Lokal vorgeschlagen, weil sie erstens keine 20 Minuten entfernt wohnt und zweitens neugierig ist: Der Laden ist erst seit Anfang September geöffnet, dementsprechend neu riecht es im modern und teuer umgebauten Stall. Als ich komme, sitzt Karlich bereits da, um 12 Uhr ist sie noch der einzige Gast, aber das wird sich bald ändern. Ab halb eins kommen der Reihe nach Gäste, Karlich grüßt beinahe alle, sie winkt und nickt, erst den Vorstand von der Firma XY, dann die Frau Sowieso, dann eine Damenrunde – und sitzt gegenüber nicht ihr Cousin mit einer Arbeitskollegin? Als ich das Lokal um kurz nach zwei verlasse, ist jeder Tisch besetzt, und niemand wirkt so, als würde er demnächst aufbrechen. Im Burgenland isst man also noch gerne und vor allem lange, auch wenn es erst Mittag ist.

Also: Was weiß jemand über dieses Land, der 25 Jahre Talkshows macht und laut eigenem Bekunden gefühlt mehr Gesichter im Kopf hat als das Burgenland Einwohner? Karlich lehnt sich zurück. „Ich glaube wirklich, dass meine Show die österreichische Seele spiegelt. Ich weiß ziemlich gut, was das Land bewegt, und bin wahrscheinlich weniger über das, was sich in Österreich tut, erstaunt, als vermutlich die meisten anderen Menschen.“ Sie mache zwar keine Politik in ihrer Sendung, sagt sie, aber die Themen seien „zwar nicht parteipolitisch, aber gesellschaftspolitisch. Wir hören zu, was die Menschen wirklich bewegt.“

Ich zögere. Das letzte Mal, als ich mich durch die Show gezappt habe, wirkte es so, als wäre die Zeit ein bisschen stehen geblieben. Nach wie vor redet Karlich über Themen wie „Gleich und gleich gesellt sich gern“ oder „Geld macht sexy“. Wenn sie mit ihren Gästen spricht, dann redet sie immer noch zum Beispiel über „Homosexuelle“ und nicht über „LGBTQ“, natürlich wird nicht gegendert, außer es ist eine Sendung genau darüber, und dann passiert das mit einem gewissen Augenzwinkern und definitiv nicht mit dieser Kunstpause, die die „ZIB 2“-Moderator:innen mittlerweile so gut beherrschen. Es ist eine andere Welt, die Karlich da um 16 Uhr bespielt, aber das weiß sie auch: „Das Stadt-Land-Gefälle ist in meiner Sendung schön zu sehen, Menschen vom Land sind durchaus an anderen Themen interessiert, dabei aber modern und innovativ.“

Als Pescetarierin nimmt Karlich gegrillten Zander(34 Euro), ich als spesenvermeidender Redakteur das Wild-Butterschnitzerl (17 Euro), beides sehr gut, beides sehr intensiv gewürzt, das Wild vielleicht sogar zu intensiv, die Portionen sind hier eher auf den burgenländischen Long-Lunch als auf die Wiener Haubengastronomie ausgerichtet.