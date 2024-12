Ein Gang mit … Eva Pölzl

Wir sitzen in der ORF-Kantine, und Pölzl ist wirklich gut aufgelegt. In der Früh hat sie eine anständige Sendung abgeliefert, ohne Höhepunkte, aber auch ohne Pannen, nur beim Interview mit dem Typen von der Energie Burgenland sei sie nicht ganz so sattelfest gewesen, meint sie: „So ganz bin ich im Thema Strompreis-Spenden jetzt auch nicht drinnen.“ Sie erzählt das ganz frei von der Leber weg, Fehler passieren einfach, und gerade beim Frühstücksfernsehen ist das wohl systemimmanent. Es ist ziemlich viel Fläche, die da jeden Tag bespielt werden muss, und zwar mit sehr vielen unterschiedlichen Themen. Pölzl recherchiert alles, was sie über ihre Gäste und Themen wissen muss, selbst. Sie hat keinen Teleprompter, über den Knopf im Ohr teilt ihr die Regie nur mit, wie viel Zeit sie für ihre Gespräche noch hat. „Wir haben eine gewaltige Themenbreite in der Sendung“, sagt sie, „und genau das mag ich an meinem Job. Ich bin so eine Art Morgenbegleiterin, wir versuchen, die Menschen zu informieren, sie für den Tag vorzubereiten. Bei uns gibt es die wichtigsten Nachrichten, es gibt die Themen, die man an diesem Tag braucht: Und das geht hin bis zur Frage, was man anziehen muss, ob es warm ist oder regnet.“ Warum die Menschen für diese Info lieber in den Fernseher schauen als beim Fenster hinaus, ist eine andere Frage. „Vielleicht, weil ich immer so gut drauf bin“, sagt Pölzl und lacht ironisch.