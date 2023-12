Ein Gang mit … Eva Schütz

Von dem Moment an, in dem ich Eva Schütz kennenlerne, bis zu dem, in dem ich verspreche, nichts von dem, was sie gerade erzählt hat, jemals zu schreiben, vergehen keine 20 Minuten. Nochmals 20 Minuten später bin ich ihr Partner in Crime, und spätestens da ist mir klar: Okay, wow, dieser Mittagstermin verläuft doch anders als gedacht.

Dabei hatte alles so harmlos begonnen. Eva Schütz, für alle, die das nicht wissen, ist die Herausgeberin und Eigentümerin des „Exxpress“, dieser krachend lauten Website, bei der man nie so genau weiß, wo die Satire endet und der Irrsinn beginnt. Das Komische daran ist, dass Eva Schütz von allen, die sie kennen, als zurückhaltende Person beschrieben wird, sie gilt weder als Krawallschwester noch als übertriebene Ulknudel, privat nicht und beruflich schon gar nicht. Warum finanziert sie also diese Art von Journalismus? Hatte sie keine bessere Idee, was sie mit ihrem Geld anstellen könnte? Das wollte ich von ihr wissen, und dann noch ein paar andere Dinge, da war ich mir aber nicht so sicher, ob ich wirklich fragen sollte.