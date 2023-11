Ein Gang mit … Natascha Strobl

Natascha Strobl redet schnell und ist in ihren Formulierungen ziemlich präzise, fast druckreif. Man merkt, dass sie öfter über ihren Job spricht. Sie redet überraschend leise, noch leiser als in ihren Videos, das ist einer dieser Tricks, die man im Rhetorik-Seminar lernt: Je leiser du sprichst, desto besser müssen dir die anderen zuhören. Sie sitzt sehr knapp am Tisch und stützt sich dabei mit den Unterarmen auf der Tischplatte auf. Dadurch wirkt sie erstens größer und verringert zweitens die Distanz zum Gegenüber. „Ich bin eigentlich ganz nett, ich will überhaupt nicht streiten. Ich mag keinen Wirbel.“ Das Problem in den sozialen Medien seien die Verknappung und die Zuspitzung, sagt sie. Aber nicht nur das: „Twitter verändert das Wesen. Ich bin froh über Leute, die mir einen Schuss vor den Bug geben und mir sagen, wenn es zu viel wird und ich das Ding mal weglegen soll.“

„Natürlich ist Social Media mein Geschäftsmodell“, sagt Natascha Strobl jetzt, „so ehrlich muss ich sein. Ich schwanke zwar wie viele zwischen Hybris und Depression, aber den Realismus habe ich mir bewahrt: Ohne Twitter hätte ich keinen Suhrkamp-Vertrag bekommen.“ Sie sitzt hinter ihrer Portion gebackenem Schafskäse mit gemischtem Salat (14,58 Euro, hier hat es jemand mit der Steuer entweder ganz genau genommen oder wollte die Preiserhöhung im Einkauf keinesfalls auf die Kunden abwälzen, Anm.). Strobl ist Vegetarierin, seit vielen Jahren, im Moment kommt sie aber nicht oft dazu, sich über die Karte im Concordia Schlössl zu wundern. Die Vorträge laufen gut, sie hat mittlerweile erstmals deutlich mehr Anfragen, als sie erfüllen kann. „Vor allem in Deutschland habe ich viele Auftritte. Ich bin zwei bis drei Tage die Woche dort.“ Woran das liegt? In der Entwicklung des Rechtspopulismus sei Deutschland ein paar Jahre hintennach, glaubt Strobl, „da werden jetzt Entwicklungen nachvollzogen, die bei uns schon vor einigen Jahren stattfanden.“ Für eine Extremismuserklärerin gibt es in Deutschland derzeit viel zu tun.

Strobl isst die letzten Reste ihres gebackenen Schafskäses, ich grüble immer noch, wer auf die schwachsinnige Idee gekommen ist, ein Schweinsschnitzel in Popcorn-Panier zu verpacken, es mit Würstel, Speck und Käse zu garnieren und dann als „New York Schnitzel“ zu verkaufen. Strobl erklärt, warum sie glaubt, dass Andreas Babler die nächste Nationalratswahl gewinnen wird („Er kann gut mit Menschen. Immer, wenn er draußen unterwegs ist, dann finden ihn die Leute gut, das ist authentisch“), und warum die Linken in Europa derzeit Probleme haben („Viele Sozialdemokraten haben keine Erzählung. Sie sagen, in Zukunft wird es uns so gehen wie jetzt, nur ein bissl schlechter. Das ist nichts, was jemand überzeugt. Man braucht eine Vision, ein Versprechen für die Zukunft. Die Vier-Tage-Woche wäre so etwas, da können sich die Menschen etwas drunter vorstellen“). Aber sie findet auch nicht alles super, was Babler so macht („Es ist schon ein bisschen sehr viel Retro in der Inszenierung dabei. Das war gut für innen, für den Anfang, aber da muss natürlich mehr kommen“). Jeder Satz klingt sehr vernünftig, sehr reflektiert, und je länger wir reden, desto überraschender ist es, dass diese Frau in den sozialen Medien so polarisiert. Ganz offensichtlich ist sie für Rechte und Ultrarechte die personifizierte Gefahr, aber hier im Concordia Schlössl sitzt eine Frau in einem leicht abgeschmuddelten Pulli, und wenn man erkennt, dass das gar kein Weihnachtsmuster auf dem Pullover ist, sondern eine große, schwarze Fledermaus in Strick, dann fragt man sich instinktiv: So sollen heute die Roten Brigaden aussehen?

Wir haben mittlerweile aufgegessen und nehmen noch einen Kaffee, Strobl hält ihre Tasse dabei mit beiden Händen. Der ganze Wirbel habe ihre Lebensqualität jedenfalls stark eingeschränkt, erzählt sie jetzt. Aus Wien ist sie mittlerweile aufs Land gezogen, in der Stadt verwendet sie keine Öffis mehr, sondern fährt Taxi oder mit dem Auto. Bei vielen Terminen habe sie außerdem jemand dabei, der auf sie aufpasst. Ich schaue verblüfft: Auch bei unserem Essenstermin am Ende der Welt in Simmering? Strobl nickt, ich schaue mich um und kann niemand erkennen. „Ja“, sagt sie: „Mein Mann sitzt draußen im Auto.“