Ein Gang mit … Günter Bresnik

Günter Bresnik ist nicht sehr hungrig, und man kann es ihm nicht übel nehmen, denn er hat seinen Schreibtisch gleich neben der Pinnwand, auf der das Wochenmenü hängt. Für Montag ist da „Speck-Linsen mit Serviettenknödel“ notiert, und heute ist Montag, Irrtum ausgeschlossen, man riecht es bis weit hinein in Bresniks Büro.

„Sicher? Wollen wir das wirklich?“, hatte er gefragt, als die Idee aufkam, sich auf einen schnellen Lunch in der Kantine an seinem Arbeitsplatz zu treffen. „Das Essen ist jetzt nicht so wahnsinnig gut.“ Aber ja, ich war mir sicher. Was soll groß schiefgehen, hatte ich mir gedacht, eine Kantine passt preislich besser zum profil-Budget als das „Steirereck“, und außerdem arbeitet Bresnik ja nicht irgendwo, sondern im Tennisleistungszentrum in der Südstadt. Hier verkehren Menschen, die wissen, dass zu einer Sportlerkarriere auch gesunde Ernährung gehört. Aber jetzt sitzen wir in „Toms Tut-Gut-Gastro“, und ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Neben dem Tagesmenü gibt es Schweinsschnitzel mit Pommes (14,90), Pasta Bolognese (9,50) und für die vegetarischen Freunde Eiernockerl (8,90) oder Blattsalat mit gebackenen Geflügelfiletstreifen. So was essen Spitzensportler? Schwer vorstellbar, dass ein Ernährungsberater jemals diese Karte in der Hand hatte, und wenn, dann wohl nur als abschreckendes Beispiel. Aber andererseits kommen nur die allerwenigsten Menschen wegen der kulinarischen Köstlichkeiten in „Toms Tut Gut“, und das gilt auch für mich.