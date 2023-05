Ein Gang mit … Matthias Strolz

Matthias Strolz kann etwas, das nur wenige Menschen können. Er kann den Löffel randvoll mit Curry füllen, reden, den Löffel anheben, noch immer reden, mit dem Löffel kreisrunde Bewegungen machen und dabei einfach weiterreden, weiter, weiter, weiter, so lange, bis er vergessen hat, dass er in der rechten Hand einen vollen Löffel hat. Dann kann er ihn wieder in sein Curry tauchen und feststellen „Oha, da war ja noch was drauf.“ Wir sitzen im In-Dish, einem Restaurant in der Wiener Innenstadt, das laut Website „Ultimate Sophistication“ bietet als „das erste progressive indische Restaurant“. Das Lokal gehört einem Pakistani, der davor in Zell am See eine Pizzeria geführt hat, und ist ein klassisches Mittagslokal für Marketingexperten und Influencerinnen. Genauso schmeckt das Essen auch: kreativ. Strolz hatte das Lokal ausgewählt und damit große Erwartungen geweckt, schließlich hat ihn Indien schon oft beflügelt – zuletzt Anfang Jänner, als er drei Wochen dort war und dann auf Facebook live ging. Er habe gerade einen „Deep Dive“ hingelegt, erzählte er damals mit einem untertassengroßen Amulett vor der Brust und Club-Sounds im Hintergrund, deswegen sei er jetzt nach Goa gefahren, sich „in die Welt zurückschütteln, total kreativ, all doors broken open“. Das war vielleicht nicht für alle verständlich, vor allem nicht für die, die sich noch nie auf Goa geschüttelt haben, aber mit dem Verstehen ist es sowieso so eine Sache. Wer glaubt, dass er alles verstanden hat, der beweist nur, dass er nichts versteht, zumindest nicht Matthias Strolz.

Aber dazu später.

Heute hat er sich jedenfalls ordentlich verspätet, weil er aber trotzdem pünktlich wegmuss, macht er Tempo. Er scannt die Speisekarte und bestellt „Navratan Korma“: ein bisschen Gemüse und ein bisschen Käse in nicht nur einem bisschen gelber Kokos-Cashew-Curry-Sauce. Das ist prinzipiell schon eine mutige Bestellung, ganz besonders mutig wird sie aber, wenn man sehr viel mit dem Löffel redet, einen dunklen Anzug trägt und 20 Minuten Delay aufholen will. Also schnell: Worüber wollen wir reden?

Vielleicht darüber, wie man in Würde älter wird?

„Go with all your heart“, sagt Matthias Strolz, „alles andere ist unwürdig. Altern ist auch eine Form des spirituellen Reifens.“ Er streckt dabei den Löffel so weit von sich, dass man glaubt, das kleine Stückchen in gelber Sauce wäre eine Reliquie oder der Bissen der Weisen. Aber nein, sagt Strolz: „Ich bin im Alter weniger missionarisch geworden. Ich bin nur noch ein einfacher Heartivist.“ Was auch immer das genau ist, fest steht jedenfalls: Dieser Heartivist hat eine erstaunlich ruhige Hand.