Zwei Gänge mit … Wolfgang Rosam

Fünf Minuten, bevor Wolfgang Rosam das Fabios betritt, bringt der Kellner eine Flasche Wasser und stellt sie auf den Tisch, an dem Rosam gleich sitzen wird. Acqua Panna, Naturale, ab einer gewissen Lebenserfahrung gehen Bubbles erst, wenn sie zwölf Volumenprozent haben und aus Frankreich sind. Dazu bringt er ein Kännchen mit Zitronensaft. „Der Herr Rosam nimmt das gern zum Wasser“, sagt der Kellner, und, anders als das Wasser, ist das Kännchen nicht zum Teilen gedacht, er stellt es so weit weg von der Tischmitte, dass man aufstehen müsste, um es zu erreichen.

So ist das also im Fabios, dem nobelsten Nobelitaliener Wiens, oder besser: im teuersten Lokal der Stadt, in das man nicht wegen des Essens geht. Die Küche hat zwar drei Gault&Millau-Hauben, 87 A-la-Carte-Punkte, und das Wolfsbarschfilet mit Venusmuscheln schmeckt deutlich ehrlicher, als der Preis von 46 Euro vermuten lässt (das gilt auch für das Thunfischtatar mit „dünnem sardischem Brot“ um 36 Euro, Anm.), aber eben: Nebensache. Das Fabios und seine Terrasse sind so etwas wie das Amtsblatt des inoffiziellen Österreichs, die Restaurant gewordene Klatschspalte der „Kronen Zeitung“. Wer Getuschel braucht, der setzt sich ins Fabios, und wer dazu noch etwas verkünden will, der spricht einfach ein bisschen lauter. Die Wände hier haben einen Presseausweis.

Wenn man so will, dann ist das Fabios zwar ein Italiener, aber eigentlich das österreichischste Lokal des Landes. Denn während anderswo in Hinterzimmern gedealt wird, oft mit dem Messer zwischen den Zähnen, erledigt man das hierzulande ganz offiziell im Restaurant. Und genau darum geht es ab sofort an dieser Stelle: Ich rede mit den Menschen, die etwas zu sagen haben, dort, wo sie es am liebsten tun. Weil diese Art von Essen aber nicht einfach nur Nahrungsaufnahme ist, sondern vielen komplizierten Regeln folgt, treffe ich gleich zu Beginn den Grandseigneur der unverbindlichen Gastlichkeit: Wolfgang Rosam. Seit fast 40 Jahren arbeitet er im PR-Geschäft, er ist ein Mann mit besten Verbindungen zu allen Seiten, tritt nicht nur als ÖVP-Lobbyist im Privatfernsehen auf, sondern ist auch einer der professionellsten Esser an den Tischen, die das Geld bedeuten. Sein Habitat ist das Fabios, er hat es als Treffpunkt vorgeschlagen, und jetzt kommt er herein.

Es ist 12.02 Uhr, ein Donnerstag, und das Lokal ist so leer, als hätte sich die WKStA zu Kaffee und Osternestchensuche angekündigt. Rosam nimmt an seinem Tisch Platz, erste Koje, gleich rechts vom Eingang, der Platz, an dem vor einigen Jahren eine stadtbekannte Kunstsammlerin ein Ölgemälde hinterlassen hat. Er sitzt mit dem Rücken zum Lokal, so hat er die Tür genau im Blick und sieht alle, noch bevor sie ihn entdecken. „In Wien essen die Menschen später“, sagt Rosam, „dann aber alle auf einmal. Um 12:30 Uhr ist das Fabios voll, davor gehört es dir allein. Wenn du etwas in Ruhe besprechen willst, dann komm besser um zwölf.“