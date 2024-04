Ein heimlicher Humorgigant: Gereon Klug

Hatte Zork aus dem Mammutweg im Pleistozän schon Allergien? Wohl kaum. Gab ja damals nur Probleme auf unterstem Niveau, weil entweder überlebte man was oder starb an was – keine Spur von dem Mist dazwischen, den wir heute kennen. Das Leben hatte keine Kommastellen, Kompromisse oder Schattierungen. Alles war gesund ODER tot, nass ODER trocken, sackdumm ODER votzgeil. Dass der Mensch sich dieses einfache und schöne Prinzip des Seins hat wegnehmen lassen!

Albern- und Klugheit schließen einander nicht aus, sondern bringen schöne Kinder zur Welt, zum Beispiel eben die „Rocko Schamoni Supershow“, die von der Wiener Produktionsfirma Superfilm für die ARD produziert wurde: Schamoni spielt sich darin im Wesentlichen selbst, also einen vom Erfolg nicht mehr ganz so verwöhnten, in die Jahre gekommenen Musiker. Als solcher wird er von seinem manisch-kreativen Manager „Gereon“ in alle möglichen Abstrusitäten hineintheatert, findet dabei aber immer noch Zeit für eine Reihe tiefschürfender Gespräche mit Gästen wie Klaas Heufer-Umlauf, Joy Denalane oder Charly Hübner.

Ich halte mich mit Vorschlägen an die jüngere Generation bewusst zurück, hab ich mir ja auch verbeten in dem Alter. Ich habe damals auch nicht den großen deutschen Nachwenderoman verfasst, den sich Marcel Reich-Ranicki von mir gewünscht hätte.

Die Hoffnung, dass durch den Streaming-Boom eine neue, goldene Ära der deutschen Comedy ausgebrochen wäre, bewertet Klug übrigens eher skeptisch: „Der Backlash ist doch längst da, die Budgets werden schon wieder zusammengestrichen. Und die großen Firmen arbeiten halt nach dem Gießkannenprinzip und produzieren Tausende Sachen, von denen zwei oder drei durchkommen. Das funktioniert exakt so wie in allen anderen zeitgenössischen Kulturbereichen. Wie viele Songs werden pro Tag auf Spotify veröffentlicht? 100.000? Wer soll das alles hören und sehen?“

Wenderoman-Verweigerung

Das Comedy-Gold, das in Deutschland gerade auf der Straße zu liegen scheint, dem Land, in dem die Verkorkstheiten blühen wie rosa-lila Fußballtrikots mit irrtümlichen SS-Runen, hält Klug für nicht zwangsläufig druckreif: „Das wird doch alles schon in Tweets von El Hotzo so spitzenmäßig weggearbeitet, warum willst du da noch einen Roman darüber schreiben? Ich halte mich mit Vorschlägen an die jüngere Generation bewusst zurück, hab ich mir ja auch verbeten in dem Alter. Ich habe damals ja auch nicht den großen deutschen Nachwenderoman verfasst, den sich Marcel Reich-Ranicki von mir gewünscht hätte.“

Sollte die ARD die „Rocko Schamoni Show“ in die Verlängerung schicken, wäre Gereon Klug aber zu allem bereit: „Vom Sport kann man lernen, was möglich ist. In fünf Jahren wird es asiatische Winterspiele in Saudi-Arabien geben. Warum sollte nicht ein älterer deutscher Künstler wie Rocko Schamoni noch mal eine ganz neue Karriere absolvieren? Auch Avatare sind möglich, man könnte seine Karriere einfach noch mal komplett nachbauen, in Schweden zum Beispiel. Er muss halt offen dafür sein. Und wenn er das nicht ist, dann wird er abgehängt vom Erfolgszug. Das ist ja klar. Für mich ist er wie ein überreifer Apfel, den man zu verschiedenen Arten von Most vergären lassen kann.“

Der Künstler kichert hochfrequent und kratzt sein Beilagengemüse zusammen. Aber genug gescherzt, es gibt in Wahrheit ja wirklich nichts zu lachen. Deshalb noch ein Hinweis zum Thema Überleben in schweren Zeiten (zum Beispiel Birkensaison aus dem Klug-Text „Tipps für die heiße Zeit“): „Schnell ein Matriarchat gründen! Die Gelegenheit ist zu günstig: Alle Männer sind abgelenkt durch ihr Kurvengestarre outdoor, frau kann richtig Meter machen beim Kräftesammeln und Einschleichen ins EU-Parlament.“