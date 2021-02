Ein Jahr Corona: Wonach wir online gesucht haben

Die häufigste Frage an Google in einem normalem Jahr ist "Wie wird das Wetter?", im vergangenen Jahr jedoch übernahmen Anfragen zum Coronavirus die Führung bei der größten Suchmaschine. Nur ein Indikator dafür, wie sehr das Virus 2020 unser Leben bestimmt hat, so Google-Daten-Journalist Simon Rogers in einem Pressegespräch. Die Auswertung der Suchdaten gibt Aufschluss darüber, was die Menschen im vergangenen Jahr beschäftigt hat - nie zuvor hätten sich Suchanfragen so drastisch von den Vorjahren unterschieden, so der Google-Experte.

Die wichtigsten Fragen zu Corona in Österreich waren: Wie viele Corona-Fälle gibt es in Österreich? Wie lange dauert Corona? Wie lange ist Corona ansteckend? Was kostet ein Corona-Test? Wie lange dauert ein Corona-Test? Was ist Coronavirus? Ab wann ist Corona ansteckend?

Je nach aktuellen Infektionszahlen und Maßnahmen veränderte sich die Häufigkeit der Fragen, wie die Grafik unten darstellt. Während zu Beginn des Jahres 2020 vor allem allgemeine Informationen zum Coronavirus gesucht wurden, verschob sich das Interesse mit der Zeit hin zu spezifischeren Fragen: Im relativ lockdown-freien Sommer wurde vor allem nach den Kosten von Corona-Tests gesucht, während im Oktober Fragen zur Ansteckung häufiger wurden. Wie viele Fälle es in Österreich gibt, interessierte vor allem zur Zeit des ersten Lockdowns und danach, erst im November wurde die Frage wieder deutlich häufiger.