"Empathie sollte keine Beschränkungen haben"

Während bei den meisten renommierten Filmpreisen immer noch zwischen dem besten Schauspieler und der besten Schauspielerin unterschieden wird, kündigten die "MTV Movie Awards" bereits vor einem Monat an, nurmehr eine Trophäe an beide Geschlechter zu verleihen: "Wir müssen uns ständig darum bemühen, nicht nur auf die Kultur zu reagieren, sondern sie anzuführen", begründete MTVs Präsident Chris McCarthy den Schritt. Feminismus ist längst in der Popkultur angekommen und mit Emma Watson (Bild), die auch UN-Sonderbotschafterin für Frauenrechte ist, erhielt eine der Galleonsfiguren der jungen feministischen Bewegung als Erste den Preis. "Empathie und die Fähigkeit seine Vorstellungskraft zu nutzen, sollten keine Beschränkungen haben", betonte sie in ihrer Dankesrede.